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Объем розничных продаж в РФ в апреле снизился более чем на 35%

Объем розничных продаж в РФ в апреле снизился более чем на 35%
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Объем продаж в розничной торговле на фоне распространения коронавируса в России в апреле сократился более чем на 35%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Самая чувствительная проблема для компаний - и у нас, и в других странах - это сокращение спроса. Так, объем розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%", - сказал Путин.

"Это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок. И для многих предприятий это действительно сильное потрясение", - констатировал президент.

Хроника 27 января – 14 апреля 2020 годаЭкономический кризис
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