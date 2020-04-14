Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54Заразились
на 14.04В России 21 102+2 774В мире 1 917 320+70 640

Министры финансов G7 предложили отсрочки по обслуживанию долга для бедных стран

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Министры финансов и главы центральных банков стран "большой семерки" (G7) заявили о готовности предоставить бедным странам отсрочки платежей по обслуживанию долга, если это решение поддержат страны "большой двадцатки" (G20) и Парижского клуба.

Как сообщается в пресс-релизе по итогам видеоконференции министров финансов и глав центральных банков G7, эта мера будет направлена на поддержку стран, которые могут претендовать на льготное финансирование Всемирного банка. Ожидается, что "эта инициатива обеспечит ликвидность для помощи этим странам в преодолении влияния кризиса на здравоохранение и экономику".

Помимо этого, участники видеоконференции поддержали совместную инициативу G20 и Института международных финансов (IIF), которые призвали частных кредиторов добровольно пойти на аналогичные меры.

Министры финансов G7 также призвали увеличить вложения в трастовый фонд МВФ по сдерживанию и преодолению последствий катастроф, а также в фонд по сокращению бедности и содействию росту.

G7 G20 МВФ Всемирный банк

Новости по теме

Новости

Цены на бензин на заправках России начали снижаться

Рынок акций РФ к вечеру растерял весь прирост из-за упавшей нефти

Brent подешевела до $30,69 за баррель

Что будет с малым бизнесом после карантина?

Что будет с малым бизнесом после карантина?

COVID-19 возродил пластик из пепла? Обзор.

COVID-19 возродил пластик из пепла? Обзор.

Акции "Газпрома" подорожали на новостях о дивидендах

Экономический кризис

Представители потребрынка призвали правительство слать продукты бедным

Экономический кризис

МВФ спрогнозировал падение российского ВВП на 5,5% в 2020 году

МВФ спрогнозировал падение российского ВВП на 5,5% в 2020 году

Минфин предложил включить ювелирную отрасль в список наиболее пострадавших от пандемии

Минфин предложил включить ювелирную отрасль в список наиболее пострадавших от пандемии
Экономический кризис

Объем розничных продаж в РФ в апреле снизился более чем на 35%

Объем розничных продаж в РФ в апреле снизился более чем на 35%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');