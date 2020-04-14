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"АЛРОСА" сократит зарплату руководству на 20%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Зарплаты руководства "АЛРОСА" снизятся на 20% в результате мер по сокращению издержек, связанных с негативным влиянием коронавируса на мировую экономику и алмазный рынок, сообщила компания.

"АЛРОСА" отмечает, что торговля алмазами практически остановилась и сроки восстановления прогнозировать сложно.

С начала текущей недели все высшее руководство "АЛРОСА" переведено на четырехдневную рабочую неделю с соответствующим сокращением заработной платы. Аналогичные меры затронули почти весь аппарат управления компании - как в Мирном, так и в Москве. С этой же недели на режим неполного рабочего времени будут переведены и аппараты управления всех структурных подразделений.

Пока четырехдневная рабочая неделя введена до конца апреля, но она может быть продлена в зависимости от ситуации, говорится в сообщении.

"Коронавирус и меры по противодействию его распространению ощутимо сказались на состоянии мировой алмазно-бриллиантовой отрасли. На сегодняшний день производство и торговля в отрасли практически остановились, и пока сложно прогнозировать какие-либо сроки их восстановления. Безусловно, это отразится на показателях компании. В связи с этим "АЛРОСА" ищет возможности для сокращения расходов без ущерба для основного производства и рабочего коллектива", - сказал генеральный директор "АЛРОСА" Сергей Иванов.

АЛРОСА

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