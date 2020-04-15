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Газпром понизил оценку прибыли 2019 г из-за неденежного списания по суду с PGNiG

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром", сообщив рекомендацию дивидендных выплат за 2019 год, назвал их точную долю в "ожидаемой чистой прибыли по МСФО".

"Правление предложило выплатить дивиденды в размере 360,784 млрд руб., или 15,24 руб. на одну акцию. Общий размер дивидендных выплат составит 30% от ожидаемой чистой прибыли по МСФО", - сообщила компания.

Ранее компания говорила, что при расчете дивидендов за 2019 год может отказаться полностью или частично от корректировок на неденежные статьи. Как следует из пресс-релиза "Газпрома", руководство компании совсем не применяло корректировки.

Из этого следует, что чистая прибыль группы "Газпром" по МСФО за 2019 год, возможно, составила 1202,613 млрд рублей, что на 17,4% ниже, чем за 2018 год - 1456,270 млрд рублей.

Чистая прибыль за IV квартал 2019 года складывается, как ожидается, в размере 154,327 млрд рублей, что в 2,8 раза меньше, чем результат за IV квартал 2018 года (439,02 млрд рублей).

В феврале в презентации ко Дню инвестора "Газпром" опубликовал оценку чистой прибыли по МСФО за 2019 год - $21,4 млрд или 1,385 трлн рублей.

Однако с тех пор произошли такие значимые для отчетности события, которые могли повлечь за собой неденежные списания, как объявленное в конце марта решение Арбитражного трибунала в Стокгольме в рамках арбитражного разбирательства по пересмотру цены на поставляемый газ по контракту с польской компанией PGNiG. Польская сторона оценивает свой выигрыш в $1,5 млрд.

Годовую отчетность по МСФО компания пока не публиковала.

Газпром

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