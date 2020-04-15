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Акции "Института стволовых клеток человека" взлетели почти на 40%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" утром в среду взлетели почти на 40%, обновив максимум за четыре года, следом раллируют бумаги "Фармсинтеза".

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Это происходит на фоне активизации спроса инвесторов на акции фармкомпаний в период распространения коронавируса, что подогревает ожидания получения вакцин, новых лекарств и методик лечения.

На Московской бирже акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" поднимались до 29,9 рубля (+39,2%) - максимума с 1 апреля 2016 года; "Фармсинтеза" - до 8,985 рубля (+12,5%), после чего бумаги компаний локально скорректировались.

Спрос на акции этих компаний повысился с начала текущей недели, за неполные три дня акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" взлетели на 146%, "Фармсинтеза"- на 44%.

Институт стволовых клеток человека рынок акций

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