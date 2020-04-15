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Нобелевский лауреат предупредил об угрозе для электрификации транспорта со стороны дешевой нефти

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Низкие цены на нефть опасны не только для бюджетов добывающих стран: они тормозят процессы электрификации транспорта, предупредил южнокорейский ученый и лауреат Нобелевской премии Рае Квон Чунг, глава международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия".

"Это одна из причин для беспокойства. Если цена на нефть останется такой же низкой, как сейчас, тогда мотивация к переходу на электрокары и в целом к электрификации транспорта пострадает", - сказал Рае Квон Чунг в интервью Сергею Брилеву, президенту ассоциации "Глобальная энергия".

"Если цены (на нефть – ИФ) уйдут слишком низко, стимулы (к переходу на альтернативные источники энергии – ИФ) снизятся", - констатировал ученый.

По словам Рае Квон Чунга, "если нефть вернется к $60-70 за баррель, люди будут более заинтересованы в солнечных панелях".

Проблема не только в конъюнктуре сырьевых рынков – системы налогообложения в мире также не способствуют в должной степени развитию альтернативных источников энергии, полагает нобелевский лауреат. "На данный момент мы имеем налоговую систему, благоприятную для ископаемого топлива, она не дает необходимой мотивации для развития возобновляемых источников энергии", - заявил он.

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