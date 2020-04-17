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"Турпомощь" определила график рассрочки взносов туроператоров на 2020 год

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Общее собрание ассоциации "Турпомощь" утвердило график по рассрочке взносов в фонд оперативных расходов организации.

Экономический кризис

Те туроператоры, которые платят в фонд взносы выше минимального размера, получили рассрочку в три этапа - до 6 мая, 1 июля и 1 октября 2020 года. Туроператоры, которые платят минимальный взнос в 15 000 рублей, будут платить по ранее утвержденному порядку.

Также собрание утвердило форму требования о возврате уплаченных за турпродукт денег из средств фонда персональной ответственности туроператора.

Еще в середине марта правительство постановило, что в 2020 году взнос туроператоров в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" на 2020 год составит один рубль. Это решение было принято для поддержки компаний в условиях сворачивания рынка. Сроки возобновления туризм в Ассоциации туроператоров России сейчас спрогнозировать пока даже не берутся.

В середине апреля глава "Турпомощи" Александр Осауленко сообщил, что распечатывать свои фонды персональной ответственности и возвращать из них деньги клиентам за отмененные туры за рубеж по состоянию на 14 апреля захотели 19 туроператоров из примерно 500. Он уточнил, что такое желание выскзали в основном московские нишевые туроператоры и региональные.

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Турпомощь Александр Осауленко

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