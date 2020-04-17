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Минэнерго оценило нехватку энергомощностей из-за недостатка импортных запчастей

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Порядка 3 ГВт энергомощностей РФ может выбыть из энергосистемы из-за непоставки запчастей из-за границы и связанных с этим сложностей ремонта оборудования, сказал в ходе видеоконференции "Новая энергетическая реальность на фоне COVID-19" замминистра энергетики Евгений Грабчак.

На надежности энергосистемы это не скажется, заверил он.

По словам Грабчака, в отрасли электроэнергетики по-прежнему существует существенная импортозависимость. Вследствие этого в условиях проблем с поставками запчастей и привлечением к работе подрядчиков могут возникнуть сложности с ремонтом оборудования.

Минэнерго отмечает выравнивание энергопотребления в стране по сравнению с его падением в начале самоизоляци.

"Изначально (потребление - ИФ) показало глубокое падение в первую неделю самоизоляции. Сейчас мы видим, что немножко пошел прирост уже - потребление выравнивается", - сказал он.

В целом, по его словам, с начала периода самоизоляции снижение энергопотребления составило порядка 3,5%.

Как отметил замминистра, в промышленных секторах снижение потребления показали железные дороги - на 6,5%, металлургия - на 4%, деревообрабатывающие предприятия - порядка 2%. При этом некоторые сектора, наоборот, потребление нарастили. Так, рост потребления магистральными нефтепроводами составил почти 1,5%, алюминиевыми заводами - порядка 2,5%.

Минэнерго

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