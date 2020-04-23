Фондовый рынок США в среду завершил торги ростом впервые за три дня

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США выросли впервые за три дня по итогам торгов в среду на фоне стабилизации цен на нефть после обвала.

Улучшению настроений участников рынка также способствовали финансовые результаты ряда компаний, которые оказались лучше прогнозов.

Позитивной для рынка также стала новость о том, что Сенат США единогласно принял законопроект о помощи американскому бизнесу и системе здравоохранения почти на $500 млрд.

Наибольшая часть финансирования, $310 млрд, как ожидается, пойдет на поддержку программы кредитования малого бизнеса Paycheck Protection Program (PPP), деньги в рамках которой закончились на прошлой неделе. Ранее власти выделяли на эту программу $350 млрд.

Программа PPP покрывает расходы небольших компаний, подрядчиков и индивидуальных предпринимателей на выплату заработной платы, чтобы помочь им выжить в период кризиса.

Акции компаний энергетического сектора существенно укрепились: цена бумаг Halliburton выросла на 10,3%, Diamondback Energy - на 9%, Noble Energy - на 7,8%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновление работы американской экономики является лучшим способом решить проблему рухнувших цен на нефть. "Самое действенное - это возобновить работу экономики страны. Это намного эффективнее других мер", - сказал он на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос, что еще он может предпринять для решения проблемы с нефтью.

Трамп также сказал, что 20 штатов США уже готовятся к перезапуску экономики после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Акции Chipotle Mexican Grill подорожали более чем на 12%, поскольку прибыль компании превысила прогнозы.

Акции Texas Instruments выросли на 4,8%. Разработчик и производитель полупроводниковой продукции сократил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2020 года, но оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Цена бумаг Snap Inc. выросла на 36,7%. Владелец приложения Snapchat сообщил о превысившем ожидания росте выручки и количества подписчиков в первом квартале.

Котировки акций Delta Air Lines снизились на 2,7%. Американская авиакомпания отчиталась о получении квартального убытка в первый раз более чем за пять лет из-за негативных последствий пандемии коронавируса для туристической отрасли.

Капитализация Baker Hughes выросла на 1,9%, хотя американская нефтесервисная корпорация в первом квартале зафиксировала чистый убыток на фоне обвала нефтяных цен.

Акции Kimberly-Clark подорожали на 2,4%. Американский производитель потребительских товаров увеличил выручку в первом квартале 2020 года на 8% - до $5 млрд, благодаря резко возросшему спросу на выпускаемую компанией бумажно-гигиеническую продукцию.

Бумаги HCA Healthcare снизились на 0,9%. Одна из крупнейших в США сетей больниц значительно сократила прибыль в первом квартале из-за падения числа пациентов в своих медицинских учреждениях.

Акции Expedia Group повысились на 7,3%. Онлайн-турагентство ведет переговоры о продаже доли инвестиционным компаниям Silver Lake и Apollo Global Management на фоне проблем с бизнесом в связи с запретами на поездки из-за пандемии коронавируса.

Акции AT&T снизились в цене на 1,3%. Результаты американской телекоммуникационной компании в первом квартале 2020 года не оправдали ожиданий аналитиков на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, оказавшей негативное влияние на ее медиа-бизнес.

Капитализация L Brands, материнской компании Victoria's Secret, упала на 15,5%. Американский инвестиционный фонд Sycamore Partners собирается отказаться от планов покупки контрольного пакета акций сети магазинов нижнего белья.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 456,94 пункта (1,99%) - до 23475,82 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 62,75 пункта (2,29%), составив 2799,31 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 232,15 пункта (2,81%) - до 8495,38 пункта.