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Нацбанк Украины понизил учетную ставку с 10% до 8% годовых

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Правление Национального банка Украины (НБУ) решило с 24 апреля снизить учетную ставку с 10% до 8% годовых. Это решение регулятор связал с другими мерами по поддержке экономики и населения в условиях пандемии коронавируса.

Экономический кризис

"Это решение принято в комплексе с другими мерами для поддержания ликвидности банков и введением банками льготных условий для заемщиков, это даст экономике стимул, необходимый для поддержания населения и бизнеса в эти сложные времена и быстрого восстановления деловой активности после завершения карантина", - говорится в сообщении НБУ.

Регулятор сохранил прогноз учетной ставки на конец 2020 года на уровне 7%. Дальнейшие решения по ставке ЦБ будет принимать с учетом переговоров с МВФ, развития ситуации с коронавирусом и темпов сворачивания карантинных ограничений, а также с учетом антикризисных мер правительств и центробанков других стран.

НБУ не исключает возможности и большего смягчения монетарной политики в этом году в том случае, если сокращение потребительского спроса из-за карантинных мер и ослабление деловой активности будут существеннее давить на инфляцию в сторону ее снижения, чем ожидается сейчас.

31 января регулятор решил понизить учетную ставку с 13,5% до 11% годовых. 13 марта нацбанк понизил ставку до 10% годовых.

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Украина НБУ коронавирус МВФ

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