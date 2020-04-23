"Лента" сообщила о падении трафика в своих магазинах на 16% в апреле

Вместе с тем средний чек в магазинах сети вырос почти на треть за этот период

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - "Лента" ускорила рост LfL-продаж в апреле благодаря увеличению размера среднего чека.

"Мы видим сокращение трафика на 16% в апреле, при этом те покупатели, которые остаются с нами, концентрируют свои траты в магазинах "Лента". Мы видим увеличение среднего чека более чем на 30%", - сказал гендиректор компании Герман Тинга на телефонной конференции в четверг.

Анализ потребительского поведения говорит о том, что после введения ограничений покупатели посещают меньше магазинов, но тратят в них больше, пояснил он. "В результате рост LfL-продаж в апреле значительно ускорился по сравнению с предыдущим месяцем", - отметил гендиректор "Ленты".

Причем продажи растут даже в гипермаркетах, расположенных в торговых центрах. "В связи с закрытием торговых центров были опасения относительно значительного падения трафика и продаж в гипермаркетах, расположенных в ТЦ. Но пока их продажи все еще растут благодаря среднему чеку, в то время как трафик ожидаемо снизился", - сказал Тинга.

По его словам, трафик в сопоставимых магазинах ритейлера начал сокращаться в марте, когда люди снизили частоту посещений торговых точек из соображений безопасности в условиях распространения в России COVID-19.

В целом в I квартале LfL-трафик "Ленты" остался в положительной зоне (2%). Средний чек также вырос на 2%, в результате LfL-выручка увеличилась на 4% (динамика без учета дополнительного "високосного" дня в феврале).

Общая выручка "Ленты" в I квартале выросла на 7% (до 106 млрд рублей), в том числе розничная выручка - на 7,5%. В марте рост выручки ускорился до 11,4% с 8,6% в феврале. Средний чек повысился на 10,3% после снижения в предыдущие два месяца, а рост трафика замедлился до 0,8% с 10,4% в феврале. При этом в гипермаркетах "Ленты" трафик в марте снизился (в феврале наблюдался рост на 9,3%).

"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. На конец марта под управлением компании было 380 магазинов, в том числе 249 гипермаркетов и 131 супермаркет.