ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке в пятницу

Мнения аналитиков и участников финрынка о размере ее снижения разделились

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о денежно-кредитной политике (ДКП), в том числе о ключевой ставке.

Большинство аналитиков ждет снижения ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.), некоторые экономисты прогнозируют более скромный шаг - всего в 25 б.п.

Среди участников финансового рынка наблюдаются противоположная картина: из 31 участника опроса, проведенного ассоциацией ACI Russia, 65% ждут снижения ключевой ставки до 5,75%, а 35% - до 5,50%.

Сейчас ключевая ставка составляет 6,0%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в прошлую пятницу, незадолго до начала "недели тишины", сообщила, что совет директоров может предметно рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки уже на ближайшем заседании. ЦБ изучит спектр различных экономических сценариев, оценит, какое имеется пространство для смягчения денежно-кредитной политики и какими шагами целесообразно двигаться, сказала Набиуллина.

"Мы считаем, что основным вариантом, который мы будем рассматривать - это будет возможность снижения ставки. Думаю, что будем детально рассматривать ее в разных экономических сценариях, и в том числе - какого размера шаги могут быть предприняты", - пояснила глава Банка России. По ее словам, повышение ставки маловероятно, но все будет детально рассматриваться на заседании совета директоров.

Инфляция в России с 14 по 20 апреля составила 0,2%, в годовом выражении ускорилась до 3,0-3,1%. За неделю до этого (с 7 по 13 апреля) рост потребительских цен замедлился до 0,2% с 0,3% неделей ранее, годовая инфляция увеличилась до 2,9%. Стабилизация или даже некоторое снижение недельных цифр инфляции говорит о том, что краткосрочный проинфляционный импульс, связанный с ослаблением валютного курса и всплеском потребительского спроса в середине марта, постепенно угасает, отметила ранее Набиуллина. По ее словам, инфляционные ожидания выросли, но это можно считать временным фактором.

По мнению аналитиков Sberbank Investment Research, Банк России не считает, что очередное сильное падение цен на нефть в текущей ситуации может привести к значительному ослаблению рубля или создать существенный риск для финансовой стабильности. Они полагают, что ЦБ снизит ключевую ставку на 50 б.п. - до 5,5%, если курс рубля в течение недели будет относительно стабильным. Позднее эксперты выпустили обзор, в котором отметили, что снижение ставки ЦБ в ближайшую пятницу под вопросом из-за ослабления рубля.

Экономисты "ВТБ Капитала" считают, что ключевая ставка должна быть установлена ниже уровня нейтральной процентной ставки (по оценке ЦБ, этот диапазон составляет 6-7%). "Мы полагаем, что ЦБ с высокой долей вероятности снизит ставку на 50 б.п. или даже больше, при этом послав рынку сигнал, указывающий на то, что ее дальнейшая траектория в ближайшие кварталы может оказаться направлена как вверх, так и вниз: вверх в случае неснижения инфляции и вниз - если она, наоборот, будет снижаться быстрее, чем ожидается", - отмечают эксперты.

Аналитики Barclays, Morgan Stanley, Citi, Альфа-банка, Газпромбанка, Sova Capital, РФПИ, Совкомбанка прогнозируют снижение ключевой ставки в ближайшую пятницу на 50 б.п. - до 5,5%.

"Мы не исключаем, что 24 апреля ЦБ пойдет на снижение ставки, причем, скорее всего, на большее, чем 25 б.п. - на 50 б.п. или 75 б.п. И хотя большой поддержки экономике от этого решения не будет, политически это позволит избежать критики со стороны властей и оппозиции. В то же время мы уверены, что снижение ставки будет относительно краткосрочным: по мере роста инфляции ЦБ, скорее всего, будет вынужден вновь возвратиться к вопросу о повышении ставки. Однако это, вероятно, произойдет не ранее второго полугодия, когда экономическая ситуация, возможно, уже не будет столь критичной, как сейчас", - отмечают экономисты BCS Global Markets.

Вместе с тем, аналитики Goldman Sachs, "Уралсиба", "Ренессанс Капитала", Нордеа банка и ITI Capital ждут снижения ключевой ставки в пятницу всего на 25 б.п. - до 5,75%.

Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике будет опорным, то есть пресс-релиз с решением по ключевой ставке будет сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза и пресс-конференцией председателя. Доклад о ДКП будет опубликован 6 мая.

В феврале, еще до обострения ситуации на сырьевых и товарных рынках, ЦБ прогнозировал цену на нефть в 2020 году в $55 за баррель, инфляцию на уровне 3,5-4%, рост ВВП РФ на 1,5-2%.