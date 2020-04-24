Рынок акций США слабо изменился после новостей о провале испытаний препарата от коронавируса

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Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США не продемонстрировали существенных изменений по итогам торгов в четверг, растеряв утренний рост на фоне сообщений о провале клинических испытаний экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанного американской биотехнологической компанией Gilead Sciences.

Газета The Financial Times сообщила со ссылкой на черновой документ, случайно опубликованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), что проведенные в Китае клинические исследования противовирусного препарата remdesivir, который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, показали, что он не улучшает состояния заболевшего и не уменьшает содержания патогенных микроорганизмов в крови пациента. Кроме того, у препарата выявили серьезные побочные эффекты, из-за которых несколько испытуемых были вынуждены прекратить прием.

ВОЗ заявила, что документ был опубликован на сайте организации по ошибке и затем удален. Gilead сообщила, что результаты клинических испытаний не являются окончательными, отметив "некорректность характеристик исследования", которые содержатся в публикации.

Торги акциями Gilead на бирже Nasdaq были ненадолго приостановлены после резкого падения бумаг на новостях о провале испытаний. Цена бумаг компании снизилась более чем на 4% по итогам дня, до $77,78. На прошлой неделе акции Gilead взлетели почти до $84 на фоне надежд на препарат remdesivir, в результате чего рыночная стоимость компании составила около $100 млрд.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 4,427 млн.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 5,237 млн, говорится в отчете министерства труда США. Ранее было объявлено о том, что показатель составлял 5,245 млн. Эксперты ожидали большего падения числа заявок - до 4,2 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Как отмечает The Wall Street Journal, общее число американцев, обратившихся за пособием по безработице с момента начала приостановки работы предприятий из-за коронавируса в середине марте, превысило 26 млн. Менее чем за два месяца вспышка заболевания привела к сокращению 23 млн рабочих мест, созданных после рецессии 2007-2009 гг., пишет MarketWatch. По прогнозу Oxford Economics, количество рабочих мест в стране из-за пандемии сократится 27,9 млн, из которых 8-10 млн в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность и строительство.

Тем временем продажи новых домов в США в марте упали на 15,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 627 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Темпы снижения оказались самыми значительными с июля 2013 года, при этом мартовский показатель продаж является минимальным с мая 2019 года.

Согласно пересмотренным данным, в феврале продажи новых домов сократились на 4,6% - до 741 тыс. (ранее говорилось о снижении на 4,4% - до 765 тыс.). Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя с ранее объявленного февральского уровня на 15% - до 645 тыс., сообщает Trading Economics.

Палата представителей Конгресса США в четверг проголосовала в поддержку пакета финансовой помощи для борьбы с коронавирусом и его последствиями более чем на $480 млрд, сообщают американские СМИ.

В общей сложности законопроект распределяет около $484 млрд. Из них $310 млрд направят на Программу защиты зарплат (Paycheck Protection Program, PPP), созданную для помощи малым предприятиям во время коронавируса. Кроме того, законопроект предусматривает $75 млрд для больниц и поставщиков медицинских услуг и $25 млрд на расширение программы тестирования на COVID-19.

Сенат поддержал этот законопроект во вторник, позднее его передадут на подписание президенту США Дональду Трампу, который ранее выступал в его поддержку.

США со значительным отрывом занимают первое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19 и смертей от этого вируса. Так, заразились коронавирусом в США не менее 866 тыс. человек, умерли более 48,5 тыс. человек.

Акции Blackstone Group Inc. подорожали по итогам торгов в четверг на 4,5%. Крупнейшая в мире управляющая компания в области альтернативных инвестиций зафиксировала чистый убыток в первом квартале 2020 года, списав часть стоимости инвестиционного портфеля из-за падения мировых рынков в связи с пандемией COVID-19.

Цена бумаг Union Pacific (SPB: UNP) Corp. выросла на 3,5%. Американская железнодорожная компания увеличила прибыль и сократила выручку в первом квартале 2020 года, при этом оба показателя превысили прогнозы аналитиков.

Бумаги Eli Lilly & Co. прибавили в цене 2,1%. Американская фармацевтическая компания отчиталась о лучших, чем ожидалось, прибыли и выручке в первом квартале, а ее годовой прогноз в целом соответствовал ожиданиям аналитиков.

Капитализация оператора казино Las Vegas Sands (SPB: LVS) Corp. подскочила на 12% на фоне повышения рейтинга и целевой цены акций компании аналитиками J.P. Morgan и Deutsche Bank. Компания зафиксировала падение выручки на 51% в первом квартале 2020 года в связи с ограничениями, введенными на фоне пандемии коронавируса.

В то же время акции Target Corp. подешевели на 2,8%. Компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, сообщила, что увеличила сопоставимые продажи с начала апреля более чем на 5% в годовом выражении благодаря почти четырехкратному росту онлайн-продаж, который компенсировал падение продаж в физических магазинах. Однако Target по-прежнему ожидает, что на ее прибыльность негативно повлияют такие факторы, как сдвиг спроса в пользу товаров с более низкой маржинальностью, списания товарно-материальных запасов и инвестиции в заработные платы и пособия.

Котировки акций конкурирующей Walmart (SPB: WMT) Inc. снизились на 2,3%.

Рыночная стоимость Hershey Co. (SPB: HSY) опустилась на 4,5%, поскольку американский производитель шоколада сообщил о падении чистой и скорректированной прибыли в первом квартале текущего года и слабом росте выручки. При этом результаты не оправдали ожиданий аналитиков.

Акции Domino's Pizza Inc. потеряли в цене 3,7%. Сеть пиццерий отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в первом квартале, но сопоставимые продажи в США оказались хуже прогнозов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 39,44 пункта (0,17%) - до 23515,26 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 1,51 пункта (0,05%), составив 2797,80 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 0,63 пункта (0,01%) - до 8494,75 пункта.