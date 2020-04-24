Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1,1%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен blue chips на фоне негативных сигналов из Азии и остающейся слабой нефти на фоне сообщений о провале клинических испытаний экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,7-1,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2580,7 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1087,52 пункта (-1,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,7%.

Доллар стоит 74,78 рубля (+0,01 рубля).

Подешевели рублевые акции "РусАла" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "Татнефти" (-1,3% и -1,9% "префы"), "Интер РАО" (-1,3%), "Роснефти" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1%), "ФСК ЕЭС" (-1%), "НОВАТЭКа" (-1%), "РусГидро" (-1%), "Газпрома" (-1%).

Подросли акции ПАО "Полюс" (+1,3%), "префы" "Россетей" (+2%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в пятницу в начале торгов возможна приостановка наметившегося ранее повышения по индексу РТС. В то время как динамика нефтяных фьючерсов остается благоприятной для российского рынка, на мировых рынках акций вновь появились признаки сокращения "спроса на риск", основанием для которого стал поток статистики и корпоративных новостей.

Так, данные по продажам новостроек в США за март оказались ниже консенсус-прогноза, а число новых заявок на пособие по безработице за неделю составило более 4,4 млн. Financial Times сообщила о провале испытаний нового антивирусного препарата Gilead Sciences, который потенциально мог бы использоваться для лечения COVID-19, отмечает аналитик.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок рассматривает состоявшийся на неделе провал котировок нефти в качестве нижней точки реализации худшего сценария в текущем году. В дальнейшем должно начаться постепенное восстановление спроса на фоне перезапуска экономики Европы и США.

Спекулянты рассчитывают на снижение в пятницу ставки ЦБ РФ, которое сократит доходности ОФЗ. Впрочем, с позиций долгосрочных инвесторов это не испортит привлекательность рубля, так как он сохранит свою положительную доходность. Естественно, что дополнительную поддержку обеспечивает налоговый период и возможный разворот в котировках Brent. В отличие от Великой Депрессии, у ФРС есть возможность залить кризис деньгами, которые щедро раздаются через финансовый рынок и правительственные программы. История показывает, что на длительных отрезках реальные активы выигрывают у доллара. Особенно это заметно на золоте, но и валюты с высокими ставками также получают значительную долю интереса долларового капитала.

Неприятным моментом стали заявления компании Gilead Sciences, что в прессу попала неполная и неточная информация об эффективности remdesivir в лечении COVID-19. Надежды инвесторов на эффективный препарат remdesivir оказались обманутыми. Испытания препарата проводились в Китае и были прерваны на ранней стадии без значимых статистических результатов. Впрочем, от более резкого снижения рынки защитили новости о том, что Палата представителей США одобрила пакет экономической помощи еще на $484 млрд.

Нефть вновь пытается дорожать. Кувейт сообщает, что начал сокращать добычу раньше запланированного срока. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американские власти рассматривают различные варианты помощи нефтяному сектору, включая механизм льготного кредитования. Ряд брокерских компаний, включая Ameritrade, начали вводить ограничения на открытие позиций на нефтяном рынке для частных инвесторов. CME подверглась критике за то, что допустила негативные котировки по нефтяным контрактам. Interactive Brokers сообщает о $88 млн убытков, которые компания вынуждена записать на себя после ликвидации ряда брокерских счетов клиентов.

Поскольку нефть продолжает восстанавливать свои позиции, рынок акций РФ может подрасти. Рубль будет демонстрировать повышенную волатильность в ожидании заседания ЦБ РФ. Впрочем, заявление регулятора должно прояснить некоторые моменты для рынка по поводу оценок инфляции и будущей траектории денежной политики, считает Кочетков.

В США в четверг индексы изменились в пределах 0,2%, растеряв утренний рост на фоне сообщений о провале клинических испытаний экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанного американской биотехнологической компанией Gilead Sciences.

Газета The Financial Times сообщила со ссылкой на черновой документ, случайно опубликованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), что проведенные в Китае клинические исследования противовирусного препарата remdesivir, который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, показали, что он не улучшает состояния заболевшего и не уменьшает содержания патогенных микроорганизмов в крови пациента. Кроме того, у препарата выявили серьезные побочные эффекты, из-за которых несколько испытуемых были вынуждены прекратить прием.

ВОЗ заявила, что документ был опубликован на сайте организации по ошибке и затем удален. Gilead сообщила, что результаты клинических испытаний не являются окончательными, отметив "некорректность характеристик исследования", которые содержатся в публикации.

Статданные в четверг показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 4,427 млн, при прогнозах снижения до 4,2 млн.

Как отмечает The Wall Street Journal, общее число американцев, обратившихся за пособием по безработице с момента начала приостановки работы предприятий из-за коронавируса в середине марте, превысило 26 млн. Менее чем за два месяца вспышка заболевания привела к сокращению 23 млн рабочих мест, созданных после рецессии 2007-2009 годов, пишет MarketWatch. По прогнозу Oxford Economics, количество рабочих мест в стране из-за пандемии сократится на 27,9 млн, из которых 8-10 млн в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность и строительство.

Палата представителей Конгресса США в четверг проголосовала в поддержку пакета финансовой помощи для борьбы с коронавирусом и его последствиями более чем на $480 млрд, сообщают американские СМИ.

Сенат поддержал этот законопроект во вторник, позднее его передадут на подписание президенту США Дональду Трампу, который ранее выступал в его поддержку.

Тем временем, в пятницу снижаются индексы в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite теряет 1,1%, гонконгский Hang Seng - 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%) на фоне сообщений о провале клинических испытаний экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанного американской биотехнологической компанией Gilead Sciences.

Нефть в пятницу сохраняет попытки роста после обвала в начале недели, однако цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $21,88 за баррель (+2,6% и +4,7% в четверг), июньская цена WTI - $16,87 за баррель (+2,2% и +20% накануне).

Участники рынка пока не видят четких сигналов, говорящих о сроках восстановления спроса на нефть, и ожидают сохранения высокой волатильности цен. С начала марта ежедневные снижения или повышения цен на контракты WTI составляют в среднем 10%, напоминает The Wall Street Journal.

В США производители начали останавливать скважины и прекращать бурение новых, что может снизить добычу в США примерно на 20%. В частности, аналитики IHS Markit оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки, в 1,75 млн баррелей в сутки.

Китайская экономика восстанавливается, однако накопленные КНР запасы, составляющие около 1,3 млрд баррелей, будут сдерживать импорт, пишет агентство Bloomberg.

Кувейт и Алжир заявили о начале снижения производства еще до вступления в силу соглашения ОПЕК+. В то же время заявленные нефтедобывающими странами объемы снижения добычи аналитики считают недостаточными для восстановления баланса между спросом и предложением на рынке.

В четверг июньские контракты WTI выросли на 20%, а фьючерсы на Brent - на 4,7% на фоне новостей о восстановлении китайской экономики, в частности работы транспорта и НПЗ, а также из-за роста напряженности между США и Ираном.