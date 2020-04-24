Максимальный кредит на пополнение оборотных средств собрались увеличить до 3 млрд руб.

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует повысить максимальную сумму выдаваемого компаниям кредита на пополнение оборотных средств с 1 млрд до 3 млрд рублей, сообщил в ходе совещания по развитию автопрома первый зампред правительства Андрей Белоусов.

"Мы пошли сейчас на ограничение то, что разовый кредит он выдается в предельном объеме оборотных средств предприятиям, которое посчитано как выручка минус прибыль, минус амортизация, но исходя из среднемесячного годового объема за прошлый год, но не больше 1 млрд рублей. Вчера мы уже обсуждали с банками, я думаю, эту сумму надо увеличить до 3 млрд рублей", - сказал он.

"Я уверен, что нам нужно очень быстро внести изменения в постановление правительства, давайте мы его расширим. Потому что мы видим, что для крупных компаний миллиард существенной роли не сыграет", - добавил Белоусов.

"Будем думать над расширением, нужно только согласовать это, естественно, с Минфином", - сказал президент РФ Владимир Путин.

Как сообщалось, правительство РФ планирует выделить субсидию в объеме 24 млрд рублей на кредиты компаниям для пополнения оборотных средств по ставке не более 5% годовых. "Мы также по поручению президента оказываем поддержку системообразующим предприятиям... Размер такого кредита сроком на один год составит до 1 млрд рублей, при этом ставка не превысит 5% годовых", - сказал ранее премьер Михаил Мишустин.

Представители банковского сообщества в четверг на совещании с президентом просили увеличить в рамках этой программы лимит на одного заемщика до 10 млрд рублей и расширить предоставляемую государством гарантию до 75%, а для оборонных предприятий - до 100%.