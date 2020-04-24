Потанин объяснил, почему закон о ЦФА важнее для среднего бизнеса, чем для "Норникеля"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Скорейшее принятие закона о цифровых финансовых активах (ЦФА) способствует формированию спроса на них на внутреннем рынке и продвижению российских товаров и услуг на зарубежных рынках, что особенно актуально с усилением протекционизма на фоне коронавируса, считает глава "Норильского никеля" Владимир Потанин.

Для самого "Норникеля", запустившего пилотную платформу по токенизации части контрактов, цифровые решения являются важным, но второстепенным инструментом, в то время как огромному количеству предприятий малого и среднего бизнеса они упростят доступ к ликвидности, позволят ввести в оборот более технологичные и удобные для клиента товары и услуги, отметил Потанин, являющийся также сопредседателем координационного совета РСПП по вопросам цифровизации.

"Это альтернативный доступ к капиталу, в том числе через технологический переток ликвидности от крупных предприятий к мелкому и среднему бизнесу - поставщикам. Это ввод в оборот более технологичных, более сложных, более удобных для клиента продуктов и возможности международной экспансии. Мне самому как инвестору интересно вкладываться в такие платформы, я считаю, что они обладают огромным потенциалом", - заявил Потанин в интервью "Интерфаксу".

Потанин упомянул нескольких возможных сфер применения цифровых решений. Токенизация оборота контейнеров (в том числе железнодорожных) позволила бы значительно снизить количество порожних контейнеров, сократив до минимума порожний пробег и упростив операции по отказу и найму. В энергетике создание автоматизированной платформы по распределению энергомощностей (сейчас действует в ручном режиме) расширило бы охват, мотивировав предприятия отказываться от ненужных мощностей, и способствовало бы энергосбережению.

Другая сфера - перераспределение ликвидности от крупных компаний к их поставщикам, предприятиям мелкого и среднего бизнеса, сталкивающимся с ограничениями в привлечении средств. "Как правило, поставщики крупных компаний с хорошим кредитным качеством вроде "Норникеля" работают с отсрочкой платежа. У поставщиков могут возникнуть кассовые разрывы. В казначействе "Норникеля" мы разрабатываем программу, которая позволяла бы отправлять нашим поставщикам излишнюю ликвидность досрочно. Это невозможно делать вручную, нужен электронный marketplace, на которой все было бы автоматизировано. При наличии такого marketplace, все компании в стране или инвесторы могли бы предложить свою ликвидность для надежных поставщиков крупных предприятий", - пояснил Потанин.

"Для экономики нашей страны это было бы очень важно, потому что мелкие и средние предприятия не имеют достаточного доступа к капиталу. И если наша банковская система очень успешно выполняет свои платежные функции, являясь одной из наиболее продвинутых в мире, то функцию доведения капитала до компаний она не выполняет в той мере, в которой это возможно", - заявил он.

Цифровые технологии "носят трансграничный характер и менее уязвимы", что особенно актуально с усилением элементов протекционизма на фоне коронавируса, отметил Потанин. "Чтобы получить хорошие условия для продвижения российских товаров и услуг на зарубежные рынки, нужно использовать такого рода технологии и marketplace, так как они обладают высокой проникающей способностью, их сложнее заблокировать. Страна, где будет наиболее эффективное регулирование такого рода платформ, получит дополнительный импульс для проникновения на рынки, которые до этого были для нее закрыты. Это стимулирует несырьевой экспорт и снизит зависимость от энергоносителей", - считает глава "Норникеля".

В апреле Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность поддержки принятия законопроекта "О цифровых финансовых активах" Госдумой в весенней сессии 2020 года. Письмо подписали глава РСПП Александр Шохин и Владимир Потанин.

"Мы считаем, что заниматься регулированием цифровой сферы нужно именно сейчас. Когда начнется восстановление экономики после пандемии, уже поздно будет писать эти законы и ждать полгода для ввода их в действие. Система должна быть готова на следующий день после того, как мы выйдем из пандемического шока. Кто быстрее начнет использовать цифровые активы, тот и получит все бенефиты. Тем более, законопроект хорошо проработан, что признают все участники процесса", - сказал Потанин.

"После принятия закона о ЦФА начнется формирование спроса на цифровые активы. Сейчас есть лишь ожидания этого спроса. Но если не предлагать продукт на рынке, то и спрос не сформируется. Он потенциально может быть очень высоким, но физически его трудно проверить, потому что нет инструмента", - отметил он.

Закон о ЦФА открывает возможность создавать современные цифровые платформы и компоновать сложные продукты и услуги максимально удобно для потребителя, делать активы более ликвидным за счет дробления, пояснил Потанин.

По его мнению, "масштаб тех возможностей, которые открывает закон о ЦФА, сильно недооценивается". "У общественности, и даже у экспертов и decision-maker-ов, есть мнение, что речь об относительно небольшой сфере применения. Ну хорошо, продаст "Норникель" в цифровой форме палладий, [туроператоры и авиакомпании] продадут ski-pass или авиабилеты, не бог весь какая история... Возможно, у кого-то есть впечатление, что это мелкая история. А это - очень крупная история. В транспортной отрасли, энергетике, финтехе, я уже не говорю о commodity, везде есть очень большой потенциал для применения цифровых технологий", - подчеркнул Потанин.

"Норникель" планирует в 2020 году осуществить через цифровые транзакции около 20% своих продаж. Кризис, вызванный коронавирусом, никак не отразился на заинтересованности клиентов "Норникеля", которые тестируют цифровую платформу для токенизации контрактов на металлы, сообщил глава компании. Ранее сообщалось, что в проекте участвуют трейдеры Traxis и Trafigura, а также ведущий европейский производитель автокатализаторов Umicore.

"Для самого "Норильского никеля" токенизация - это просто удобная форма реализации своего товара, - пояснил Потанин, - Моя заинтересованность в этом вопросе объясняется отнюдь не только интересами "Норникеля", я скорее выступаю как представитель РСПП, отвечающий за эту сферу. "Норникель" всегда способен продать свои металлы, это биржевой товар. У нас, как и других крупных компаний с хорошим кредитным рейтингом, нет проблем с доступом к ликвидности. Цифровизация не окажется сильного стимулирующего значения для продаж commodities. По сути, для нас это вспомогательный инструмент, а для огромного количества российских предприятий самого разного масштаба может превратиться в основной инструмент, откроет огромные возможности".

ЦБ в настоящее время протестировал в регулятивной "песочнице" пилотный проект по выпуску и обороту цифровых прав на платформе, разработанной "Норникелем". На этой платформе могут выпускаться гибридные токены, обеспеченные одновременно различными активами (товарами, услугами, ценными бумагами и другими). Выпускать цифровые токены на площадке сможет любая организация. "Все это позволяет расширить возможности бизнеса по привлечению финансирования, а также создает потребителям новые удобные инструменты для инвестиций", - отмечал ЦБ. Проект сможет заработать после принятия и вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах".