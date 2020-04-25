Глава "Аэрофлота" назвал коронавирусный кризис самым тяжелым в истории компании

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" из-за пандемии COVID-19 в более чем 10 раз сократил число пассажирских рейсов в сутки, заявил глава авиакомпании Виталий Савельев в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

"Я уже 12-й год работаю в "Аэрофлоте", для меня в "Аэрофлоте" это 9-ый кризис, если считать ледяной дождь, вулкан (Эйяфьятлайокудль в Исландии - ИФ) - помните там? И атипичную пневмонию, птичий свиной, грипп, Эболу и так далее. Но это - самый тяжелый кризис. Кризис довольно жесткий, мы - практически все авиакомпании - остановлены. И если раньше мы выполняли вот в этот период примерно 800 рейсов в сутки, то сейчас мы выполняем от 50 до 80 рейсов в сутки. И если раньше в сутки мы перевозили легко 110-120 тысяч пассажиров, то сейчас мы перевозим 3-5 тысяч пассажиров, и в основном, это только внутри России", - сказал Савельев.

При этом из-за того, что спрос пассажиров падает, рейсы становятся нерентабельными, и "Аэрофлот" видит необходимость закрытия некоторых их них, добавил глава компании.

"Один - два рейса за рубеж нас не спасают, мы переориентировали наши воздушные суда, мы сейчас делаем примерно 4-5 рейсов ежедневно как грузовые. Чаще всего это китайское направление", - отметил Савельев.

Как сообщалось, выполнять грузовые рейсы на фоне падения пассажирских перевозок из-за COVID-19 ранее начали авиакомпании Nordwind, AZUR air, "Уральские авиалинии", Utair, S7.