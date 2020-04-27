Индекс предпринимательской уверенности в РФ в апреле сильно просел в обработке

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Предпринимательская уверенность, которая по итогам мартовского опроса Росстата неожиданно оказалась неизменной и в добыче, и в обработке, несмотря на падение цен на нефть и уже имевшиеся признаки кризиса в экономике на фоне эпидемии коронавируса, в апреле просела, свидетельствуют данные статистического ведомства.

Росстат в апреле провел традиционное обследование деловой активности 3,8 тыс. организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства".

Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых в апреле 2020 года составил минус 5% после минус 3% в марте и феврале, минус 4% в декабре-ноябре, минус 2% в октябре, 0% в сентябре и в августе, 1% в июле, июне и мае, 3% в апреле, 1% в марте 2019 года.

Индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности упал значительно сильнее. В апреле он составил минус 7% (минимум с конца 2018 года) после минус 2% в марте и феврале, минус 3% в январе, минус 6% в декабре, минус 5% в ноябре, минус 3% в октябре, минус 2% в сентябре и в августе, минус 1% в мае-июле, минус 2% в январе-апреле 2019 года.

С исключением сезонного фактора индекс предпринимательской уверенности в апреле упал в добыче с минус 3,5% в марте до минус 6,1%, в обработке - с минус 2,8% до минус 6,5%.

Мнения руководителей организаций

В апреле 2020 года экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 10% и удовлетворительной - 71% руководителей, в обрабатывающих производствах соответственно - 8% и 68% респондентов.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 20% опрошенных, в обрабатывающих производствах - 26%. При этом, число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации, в добывающих производствах на 7 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах - на 8 процентных пунктов.

Средний уровень загрузки производственных мощностей составил в апреле 2020 года: в добыче полезных ископаемых - 64%, в обрабатывающих производствах - 59%.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче и обработке преобладают недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.