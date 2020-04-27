Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12Заразились
на 27.04В России 87 147+6 198В мире 2 971 475+74 729

Индекс предпринимательской уверенности в РФ в апреле сильно просел в обработке

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Предпринимательская уверенность, которая по итогам мартовского опроса Росстата неожиданно оказалась неизменной и в добыче, и в обработке, несмотря на падение цен на нефть и уже имевшиеся признаки кризиса в экономике на фоне эпидемии коронавируса, в апреле просела, свидетельствуют данные статистического ведомства.

Росстат в апреле провел традиционное обследование деловой активности 3,8 тыс. организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства".

Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых в апреле 2020 года составил минус 5% после минус 3% в марте и феврале, минус 4% в декабре-ноябре, минус 2% в октябре, 0% в сентябре и в августе, 1% в июле, июне и мае, 3% в апреле, 1% в марте 2019 года.

Индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности упал значительно сильнее. В апреле он составил минус 7% (минимум с конца 2018 года) после минус 2% в марте и феврале, минус 3% в январе, минус 6% в декабре, минус 5% в ноябре, минус 3% в октябре, минус 2% в сентябре и в августе, минус 1% в мае-июле, минус 2% в январе-апреле 2019 года.

С исключением сезонного фактора индекс предпринимательской уверенности в апреле упал в добыче с минус 3,5% в марте до минус 6,1%, в обработке - с минус 2,8% до минус 6,5%.

Мнения руководителей организаций

В апреле 2020 года экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 10% и удовлетворительной - 71% руководителей, в обрабатывающих производствах соответственно - 8% и 68% респондентов.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 20% опрошенных, в обрабатывающих производствах - 26%. При этом, число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации, в добывающих производствах на 7 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах - на 8 процентных пунктов.

Средний уровень загрузки производственных мощностей составил в апреле 2020 года: в добыче полезных ископаемых - 64%, в обрабатывающих производствах - 59%.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче и обработке преобладают недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.

Хроника 27 января – 27 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Росстат

Новости

Источники сообщили о смерти главы "Металлоинвеста" Андрея Варичева

Источники сообщили о смерти главы "Металлоинвеста" Андрея Варичева

WTI подешевела до $12,69 за баррель

WTI подешевела до $12,69 за баррель
Экономический кризис

Рост фондового рынка на фоне кризиса озадачил американских инвесторов

ЦБ РФ предложил переложить на банки оплату страхования рисков по ипотеке

Экономический кризис

Рост числа безработных во Франции в марте оказался максимальным с 1996 года

Цена WTI упала на 17%

Минэнерго РФ зафиксировало рост спроса на нефть в некоторых странах Европы

Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям

Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям

Мишустин поручил подготовить третий пакет мер по поддержке российской экономики

Экономический кризис

Последствия пандемии для электроэнергетики неопределенные, но пугающие. Обзор

Последствия пандемии для электроэнергетики неопределенные, но пугающие. Обзор
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');