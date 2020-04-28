Мантуров сообщил о серьезных проблемах с возобновлением работы предприятий в регионах

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал серьезной проблему неоперативной реакции ряда регионов на возможность постепенного возобновления работы предприятий при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

По его словам, сейчас невозможно предсказать, каким будет падение обрабатывающих производств в 2020 году. "Если брать, например, параметры I квартала, то у нас даже небольшой был рост, по обработке - около 3% по официальной статистике. Убери сезонность, все остальные факторы - не менее 1,5% (роста - ИФ) все равно есть", - сказал министр журналистам, комментируя вопрос о возможном объеме падения в обрабатывающей промышленности страны.

"Есть инертность, еще не все предприятия, во-первых, вышли на работу, далеко не все просто понимают и оценивают масштаб, и уж тем более сложно говорить о каких-то прогнозах. Поэтому я считаю, что наша первостепенная задача, помимо такого прецизионного мониторинга по каждой отрасли, по каждому сегменту - мы должны работать на опережение", - подчеркнул Мантуров.

Глава Минпромторга добавил, что правительство сейчас прорабатывает вопросы по возобновлению работы предприятий в каждом секторе и формирует перечень системообразующих компаний на федеральном и региональном уровне. "Это не значит, что они (предприятия - ИФ) завтра пришли в кассу и получили деньги. Это говорит просто о том, что нам для оперативности, для принятия управленческих решений важно получать четко, онлайн, информацию, что с этим предприятием, с этим сектором промышленности происходит", - пояснил чиновник.

"И уже приняты первый, второй пакет экономических мер поддержки, которые предусмотрены в первую очередь как меры поддержки именно для тех отраслей, которые в большей степени уже очевидно пострадали, потому что они не имеют возможности выйти (на работу в штатном режиме - ИФ) по определению", - добавил министр.

По словам Мантурова, "предприятия промышленности, особенно кто задействован в производстве продукции для борьбы с коронавирусом, - это одна категория предприятий, которая работает 24/7, у них с загрузкой все хорошо, это очевидно".

"Что касается предприятий, которые в принципе не имеют даже возможности выйти - это общепит, например - им хуже всего, потому что они не работают вообще. Общественное питание, непродовольственная торговля. Это сервисы, в том числе и автодилеры. Это такая серьезная для нас проблема, связанная с тем, что не все регионы оперативно реагируют на то, чтобы, обеспечивая все требования по санэпидемсоставляющей, предприятия постепенно открывать", - описал основную проблему глава Минпромторга.