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Уровень оплаты электроэнергии в России снизился до 88%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Уровень оплаты электроэнергии с начала апреля составляет 88%, сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина министр энергетики Александр Новак.

По его словам, в течение первого квартала этого года ведомство фиксировало "стабильную ситуацию" с платежной дисциплиной, однако "с начала апреля наблюдается снижение оплаты потребителями за энергоресурсы", посетовал чиновник.

Министр доложил, что уровень оплаты за электроэнергию составляет 88%, за теплоэнергию - 80%. Основное снижение приходится на предприятия ЖКХ, где уровень оплаты падает до 63% от уровня аналогичного периода прошлого года. "К сожалению, также и бюджетные организации снизили оплату примерно на 10%", - отметил Новак.

Как сообщалось, столкнувшиеся с проблемой кассового разрыва ввиду неплатежей энергокомпании смогут получить компенсации процентных ставок по кредитам. "Правительством подготовлена необходимая нормативная база, позволяющая обеспечить отраслевым предприятиям компенсацию процентной ставки по кредитам под гарантии ВЭБ на покрытие кассового разрыва", - отмечал ранее министр в колонке для журнала "Энергетическая политика".

Энергокомпании обращались к государству с просьбой ограничить действие моратория на пени по неплатежам 1 мая или первым днем после истечения режима нерабочих дней (то есть 1 июня или же другого дня месяца, который последует за завершением режима специальных мер).

Как писала вице-премьеру Юрию Борисову председатель набсовета Совета производителей электроэнергии (СПЭ) и член правления "Интер РАО" Александра Панина, компании предлагали ввести адресные меры поддержки отдельным категориям граждан по оплате энергоресурсов, а также установить контроль своевременной оплаты энергоснабжения государственными и муниципальными предприятиями.

Также СПЭ просило о предоставлении энергокомпаниям отсрочки по оплате топлива, налогов, субсидирования ставок по кредитам на покрытие кассовых разрывов, а кроме того - об отмене штрафов и санкций за неисполнение или несвоевременное исполнение ремонтных и инвестпрограмм, в том числе в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов.

"Совет рынка" ранее сообщал, что в первом квартале уровень расчетов на оптовом рынке электроэнергии и мощности составлял 98,98%. При этом в целом на тот момент задолженность на ОРЭМ снизилась со 100 млрд руб. до 76 млрд руб. за счет корректировок обязательств.

Александр Новак Минэнерго Владимир Путин

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