Годовая прибыль "Сургутнефтегаза" по МСФО упала в восемь раз

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В 2019 году чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по МСФО в 2019 году упала в восемь раз, до 106,2 млрд рублей.

Годовая выручка составила 1,81 трлн рублей против 1,87 трлн рублей в 2018 году. Операционная прибыль снизилась на 5%, до 393 млрд рублей.

В 2019 году компания получила убыток от курсовых разниц в 360,9 млрд рублей против прибыли в 529,4 млрд рублей годом ранее.

Прибыль до налогообложения упала почти в 8 раз, до 132,9 млрд рублей.