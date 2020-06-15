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"Кубышка" "Сургутнефтегаза" к концу марта достигла 3,73 трлн рублей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Ликвидные активы "Сургутнефтегаза" ("кубышка") к концу I квартала 2020 года достигли 3,73 трлн рублей, говорится в квартальном отчете компании по РСБУ. На начало 2020 года в "кубышке" было 2,97 трлн рублей.

Показатель ликвидных активов включает в себя сумму краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и долгосрочных депозитов.

В отчетном квартале "Сургутнефтегаз" получил прибыль в 716,937 млрд рублей против убытка в 82,7 млрд рублей годом ранее. Опрошенные "Интерфаксом" банковские аналитики в среднем прогнозировали квартальную прибыль компании на уровне 650 млрд рублей. Рост прибыли эксперты объясняли ослаблением курса рубля, вызванное пандемией коронавируса и падением мировых цен на нефть.

Нефтяная компания держит на счетах в банках многомиллиардную валютную "подушку", которая влияет на ее прибыль и убыток не меньше, чем доходы от операционной деятельности по добыче нефти. И в первом квартале текущего года, особенно в первой половине марта, когда курс рубля значительно ослаб по отношению к доллару, "Сургутнефтегаз" получил беспрецедентную для января-марта прибыль.

Сургутнефтегаз коронавирус

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