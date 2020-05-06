Фондовые рынки Европы выросли во вторник благодаря постепенному смягчению локдаунов в регионе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций выросли во вторник на фоне оптимизма трейдеров, связанного с постепенным смягчением ограничений, которые были введены с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в государствах региона.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка во вторник поднялся на 2,15% и составил 335,50 пункта.

Британский индикатор FTSE вырос на 1,7%, германский DAX - на 2,5%, французский CAC - на 2,4%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 2,1% и 1,1% соответственно.

Рынок практически проигнорировал неожиданное решение Федерального конституционного суда ФРГ, поставившего под угрозу реализуемую Европейским центральным банком (ЕЦБ) программу выкупа активов (QE), пишет MarketWatch.

Германский суд посчитал, что ЕЦБ превысил полномочия, запустив эту программу в 2015 году, и предписал Бундесбанку прекратить свое участие в ней в течение трех месяцев, если Европейский ЦБ не сможет доказать, что действовал "соразмерно" своим целям, запуская QE.

Ранее германский суд согласился с мнением Европейского суда, что реализуемая ЕЦБ программа выкупа облигаций не является формой так называемого "монетарного финансирования" государств Центробанком, которое категорически запрещено в еврозоне. Во вторник, однако, он заявил, что реализация этой программы имеет негативные побочные эффекты, в том числе вредит вкладчикам и позволяет оставаться на плаву "компаниям-зомби".

Фокус внимания трейдеров смещается на то, смогут ли европейские государства поддерживать восстановление экономической активности, не провоцируя второй волны эпидемии, отмечают эксперты. Среди стран, уже объявивших о смягчении ограничений, - Италия, Испания, Германия и Финляндия.

"Май-июнь будет ключевым периодом в плане перезапуска экономической активности, и это именно то, на чем фокусируются трейдеры, - отмечает аналитик MUFG Bank Ли Хардман. - Что нас действительно интересует больше всего, так это темпы, которыми можно успешно наращивать экономическую активность, не провоцируя новый всплеск заболеваемости".

Подъем цен на нефть, обусловленный сигналами сокращения добычи вне ОПЕК+, поддержал котировки акций нефтяных компаний во вторник.

Стоимость бумаг Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A) увеличилась на 5,6%, испанской Repsol - на 13,2%, французской Total (SPB: TOT) - на 7,9%.

"Остается множество вопросов относительно перспектив энергетического сектора, однако есть ощущение, что траектория движения цен на нефть нормализуется с учетом постепенного увеличения спроса и снижения добычи", - говорит аналитик IG Джошуа Махони.

Акции BNP Paribas подорожали по итогам торгов на 4,1%, несмотря на то, что банк, крупнейший во Франции по объему активов, сократил чистую прибыль на треть в первом квартале 2020 года. Банк зарезервировал больше денежных средств на покрытие потенциальных проблемных кредитов в связи с пандемией коронавируса. Резервы на возможные потери по кредитам подскочили на 85%, до 1,43 млрд евро.

Цена бумаг Hugo Boss упала на 4,2%. Германский производитель одежды и аксессуаров зафиксировал убыток в минувшем квартале в связи с негативными последствиями пандемии коронавируса и предупредил, что ждет более существенного падения продаж и прибыли в следующем квартале.

Стоимость акций германской Infineon Technologies увеличилась на 6,2%. Один из крупнейших в Европе производителей полупроводников сократил чистую прибыль во втором финансовом квартале, в то время как его выручка незначительно выросла.