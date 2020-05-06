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Белоусов назвал неплатежи главной угрозой для производственных цепочек в экономике

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Главной угрозой для производственных цепочек в российской экономике сейчас являются неплатежи, губернаторы должны взять эту проблему под свой контроль, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, в настоящее время исполняющий обязанности главы правительства в связи с болезнью Михаила Мишустина.

"В чем я вижу проблему? Проблему я виду в том, что сейчас по мере запуска предприятий начнут проявляться разрывы в цепочках создания добавленной стоимости, в технологических цепочках", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и соцсферы.

"Поскольку узким местом будет являться сейчас платежи, многие предприятия понимают, что в условиях неопределенности лучше поднакопить денег и держать деньги у себя для выплаты заработной платы, мы запустили программу кредитования оборотных средств", - напомнил он.

"Хочу обратиться к главам субъектов РФ с тем, чтобы этот процесс находился под контролем", - заявил Белоусов.

Кроме того, по его словам, необходим постоянный мониторинг за крупными системообразующими предприятиями.

"Хочу еще раз обратиться к руководителям субъектов РФ - мы разослали по каждому субъекту перечень таких предприятий на территории региона. Мы установили - два раза в неделю отечность по таким предприятиям, имея в виду просто сказать - в каком режиме они работают - 30%, от 30% до 60%, больше 60%. Нам сейчас очень важно, чтобы эта информация быстро поступала и обобщалась. Тогда мы будем видеть эту картину - в каком состоянии и где эти самые узкие места", - заявил Белоусов.

Андрей Белоусов правительство

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