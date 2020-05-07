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Банк Англии сохранил базовую ставку и спрогнозировал падение ВВП на 14%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Банк Англии в четверг сохранил базовую процентную ставку в ходе на уровне 0,1%, говорится в пресс-релизе ЦБ. Решение поддержали все члены Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).

Большинство членов комитета (7 из 9) также проголосовали за сохранение программы выкупа гособлигаций на уровне 645 млрд фунтов стерлингов, двое высказались за увеличение объема выкупа на 100 млрд фунтов стерлингов.

Банк Англии также обнародовал прогнозы для экономики Великобритании. Регулятор ожидает падения ВВП в 2020 году на 14% и его роста на 15% в 2021 году. Безработица в стране вырастет до 8%, инфляция в текущем году составит 0,6%.

Великобритания

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