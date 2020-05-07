Британские эксперты вынуждены угадывать уровень инфляции из-за отсутствия данных

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Британские специалисты по статистике затрудняются рассчитать инфляцию в связи с неопределенностью по поводу цен из-за закрытия пабов, салонов красоты, турагентств и магазинов на фоне пандемии коронавируса. Национальное статистическое управление Великобритании (The Office for National Statistics, ONS) будет опираться на предположения в попытке рассчитать инфляцию, основываясь на имеющихся в распоряжении данных.

"Мы прикладываем усилия, чтобы предоставить максимально правильные данные об инфляции в текущих условиях", - сказал MarketWatch глава подразделения ONS, занимающегося оценкой инфляции, Майкл Харди.

В апреле экспертам были недоступны около 16% наименований, используемых для расчета инфляции, в том числе речь идет о ценах на питание на борту самолета, горячие напитки на вынос и попкорн в кинотеатрах. Ситуация может стать поводом для беспокойства Банка Англии, который опирается на точные статистические данные, в том числе об инфляции, принимая ключевые решения в сфере денежно-кредитной политики.

По итогам майского заседания регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%. Решение поддержали все члены Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).

Проблема заключается в том, что обычно ONS отправляет своих специалистов в магазины и различные заведения для сбора данных о ценах на стандартный перечень наименований, однако в условиях самоизоляции они получают данные, звоня ритейлерам и просматривая данные о ценах на сайтах. В тех случаях, когда это будет невозможно, ONS придется опираться на предположения.

ONS будет условно рассчитывать цены на недоступные категории, основываясь на базовом уровне инфляции, сказал Харди.