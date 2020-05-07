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Минтранс попросил уже в 2020 году выделить 30,5 млрд руб. из ФНБ на БАМ-Транссиб

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Министр транспорта Евгений Дитрих попросил президента Владимира Путина перенести выделение 30,5 млрд руб. из ФНБ на БАМ-Транссиб с 2021 года на 2020 год, всего в этом году выделить 60,5 млрд руб.

"Для своевременной реализации всех мероприятий прошу поддержать предложение о внесении изменений в паспорт проекта БАМ-Транссиб в части изменения графика финансирования за счет средств ФНБ путем переноса 30,5 млрд рублей с 2021 на 2020 год", - сказал Дитрих в ходе совещания по развитию транспорта.

"Это необходимо для того, чтобы совокупный объем финансирования за счет средств ФНБ в этом году составил 60,5 млрд руб. Мы проработали это предложение с Минфином и были поддержаны", - добавил он.

Дитрих также отметил, что во исполнение поручения президента от 25 марта по итогам совещания с членами правительства "Минтрансом совместно с РЖД подготовлен и утвержден перечень объектов капстроительства для Восточного полигона - БАМа и Транссиба - с обеспечением пропускных способностей не менее 180 млн тонн в 2024 году и мероприятий по расширению в 2024 году участка Междуреченск - Тайшет".

"На строительстве объектов Восточного полигона, учитывая сезонность работ, задействованы 2,6 тыс. человек и 3,5 тыс. единиц техники. В июне 2020 года, когда будут развернуты работы по всему фронту, в стройке будет задействовано порядка 12 тыс. человек", - уточнил Дитрих.

Минтранс РФ Евгений Дитрих Владимир Путин

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