Росстат сообщил об увеличении реального размера средней пенсии в РФ в марте на 3,1%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в марте 2020 года увеличился на 3,1% по сравнению с мартом прошлого года. Об этом сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В номинальном выражении средняя пенсия составила 14 тыс. 943 рубля и выросла на 5,8% по сравнению с мартом 2019 года.

Средний размер назначенных пенсий в феврале 2020 года (за март еще нет данных по динамике зарплаты) составил, по оценке, 31,6% от средней начисленной зарплаты по стране против 32,8% в феврале 2019 года.