Ж/д операторы попросили не ужесточать требования к подвижному составу до 2022 года

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ, объединяет крупнейших собственников грузовых вагонов) против усложнения до 2022 года нормативных условий в отношении используемого сейчас в РФ грузового железнодорожного парка.

"Просили бы не вводить в 2020-2021 гг. новые требования к подвижному составу, который находится на сегодняшний момент в эксплуатации, влекущие увеличение стоимости и содержание вагонов", - заявил глава президиума СОЖТ Игорь Ромашов на совещании по развитию транспорта, которое глава государства провел в четверг.

"По технической политике установление правил игры - это необходимое условие защиты инвестиций, тем более что мы полностью интегрированы в пространство "колеи 1520", и на нашем рынке работают конкуренты из других стран", - отметил председатель объединения, напомнив, что входящие в союз операторы управляют 800 тыс. из 1,08 млн вагонов в РФ и обеспечивают 70% всего грузооборота железных дорог страны.

В последние годы на государственном уровне было принято решение о запрете на эксплуатацию вагонов с продленным сроком службы, что повлекло массовое их списание. В 2019 году едва не было принято решение о переводе вагонов с 2021 года с традиционных роликовых на более дорогие кассетные подшипники.

Также в ходе совещания в четверг Ромашов отметил, что с учетом падения перевозок на ж/д сети РФ сейчас простаивают более 150 тыс. невостребованных вагонов. "Мы за каждый день простоя платим. Хотелось бы, чтобы вот эти платежи нам либо снизились, либо отменились на время. Потому что сумма на 2020 г. ориентировочная - где-то 6,7 млрд руб.", - сказал он.

"При этом мы видим грузовую базу, видим направления грузопотоков, и нам представляется целесообразным направить (их - ИФ) с перегруженного восточного направления на южные и северо-западные порты, что в значительной степени повысило бы эффективность перевозок и в целом более равномерно распределило нагрузку на сеть. Это позволило бы снизить количество простаивающих вагонов", - добавил глава СОЖТ.

"Мы бы просили дать поручение правительству и Минтрансу, потому что здесь потребуется решение вопросов государственного регулирования и вопросов тарифной политики, вопросов технологических регламентов. Если бы такое поручение было, мы были бы очень благодарны", - заявил Ромашов.

"Хорошо, я услышал. Спасибо большое", - заявил Путин.