Железная дорога попросила помощи и не только. Обобщение

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Железнодорожные компании в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина в четверг не ограничились уже "засвеченными" в публичном поле просьбами о поддержке. В частности, было предложено субсидировать контейнерные перевозки, чтобы оттягивать грузопотоки с альтернативных соседних маршрутов. А железнодорожные операторы просто попросили не трогать участников рынка всякими регуляторными инициативами хотя бы до 2022 года.

Экономика "стресса"

Основная база предложений, конечно же, представляла собой антикризисные меры. Почва для них была очевидной: погрузка падает в том числе во высокодоходным для ОАО "Российские железные дороги" грузам. На это еще в начале совещания обратил внимание глава министерства транспорта РФ Евгений Дитрих. Спрос на транспортные услуги "серьезно снизился", причем основной "провал" динамики пришелся на "карантинный" апрель. "Сокращение погрузки на сети РЖД - 11%, по металлам и по нефти - основным доходным грузам (монополии - ИФ) - аж на 20%", - отметил чиновник.

Генеральный директор "Российских железных дорог" Олег Белозеров уточнил, что речь идет о перевозках внутри РФ. "В I квартале не такое большое снижение, а апрель дал уже иные результаты", - сказал топ-менеджер, напомнив, что погрузка снизилась примерно на 6%. "Нас особенно настораживает падение во внутрироссийском сообщении - более 11%", - подчеркнул глава РЖД.

Стресс-тесты показывают, что в условиях падения доходов от перевозок финансировать инвестиционную программу в 2020 году будет тяжело. "По прогнозам экспертов и транспортных компаний, II квартал для транспортной отрасли будет очень непростым", - подтвердил Дитрих. "Понимаем, что доходы сократятся. (Это - ИФ) в первую очередь отразится на нашей инвестпрограмме. Она потенциально может уменьшиться в 4 раза - с 820 млрд до 200 млрд руб.", - сообщил он. Стресс-тесты эти, правда, судя по сообщениям деловых СМИ, предполагают падение погрузки по итогам года на 4,8%, тогда как Белозеров в марте говорил о снижении только на 1%.

"Мы считаем такое изменение недопустимым, поскольку это не только отложит сроки достижения целевых показателей, но и приведет к разрушению производственных связей", - тем не менее заявил глава РЖД. "Любая сложная ситуация - это, прежде всего, период дополнительных возможностей. Считаем, что сейчас как раз и нужно реализовать новые механизмы и идеи, поэтому хотели бы сохранить нашу инвестиционную программу на уровне не менее 620 млрд руб.", - добавил он при этом.

По словам Белозерова, покрыть дефицит компания предлагает за счет инструмента "вечных" бондов. "Мы не просим средств из федерального бюджета, имеем хорошие инвестиционные рейтинги, высокий авторитет на рынке заимствований. Мы готовы привлечь средства через механизм бессрочных облигаций, над которыми вместе с коллегами из правительства и ЦБ работали в течение двух лет", - сказал глава РЖД.

"Базовые решения по (таким - ИФ) облигациям уже приняты, требуется закрепить ряд уточнений и разъяснений. И при поддержке правительства и Центрального банка мы будем готовы начать выпуск бессрочных облигаций в течение месяца и разместить в 2020 году (бумаги - ИФ) на сумму не менее 370 млрд руб.", - добавил топ-менеджер, уточнив при этом, что РЖД "обязаны сократить и производственные расходы". "Мы посчитали: это цифра порядка 112 млрд руб., при этом не затрагивается сокращение персонала компании", - сказал глава монополии.

Смежные интересанты

Путин идею финансирования за счет бессрочных облигаций поддержал и попросил правительство и Центральный банк "в сжатые сроки" подготовить нормативную базу для выпуска вечных бондов "Российских железных дорог" в 2020 году. В этой связи глава государства отметил, что РЖД реализуют "масштабную инвестиционную программу с комплексным эффектом для отечественной экономики".

"Нам важно не потерять инвестиционный горизонт на транспорте, реализовать планы по укреплению инфраструктуры, обновлению парка перевозчика. Это не только основа для будущего роста экономики, но и спрос на товары, услуги поставщиков и подрядчиков по всей кооперационной цепочке", - отметил президент РФ.

"Инвестиции сформируют заказ более чем для 20 отраслей промышленности и при этом обеспечат дополнительные поступления в бюджетную систему более 40 млрд руб.", - подчеркнул при этом Белозеров. В этом контексте обосновывал на совещании важность поддержки инвестиционной программы "Российских железных дорог" и председатель Совета потребителей РЖД (консультативная структура при правительственной комиссии по транспорту; в ее состав входят представители грузоотправителей, ж/д операторов, поставщиков продукции и услуг для монополии) Дмитрий Комиссаров.

Он напомнил, что в 2017 и 2018 гг., "несмотря на все различия в интересах и подходах", Совет "единодушно поддержал" индексацию грузовых тарифов, "опережающую инфляцию". "Рост - суммарно более 5% для развития всех необходимых производственных мощностей. Это впоследствии закрепила долгосрочная программа развития РЖД на 2020-2025 гг. И в сегодняшней ситуации в апреле ряд потребителей, безусловно, проголосовали за поддержку выпуска бессрочных облигаций на 370 млрд для обеспечения инвестиционной программы РЖД", - отметил он.

"В инвестиционной программе монополии на 2020 г. было запланировано около 200 млрд руб. инвестиций в продукцию железнодорожного машиностроения. Ориентируясь на (ДПР, они - ИФ) в 2015-2019 гг. инвестировали более 140 млрд руб., и еще около 130 млрд запланированы на 2020-2025 гг.", - заявил Комиссаров (он является совладельцем "Трансмашхолдинга", крупнейшего в РФ производителя железнодорожного подвижного состава).

Бизнесмен добавил, что головные сборочные производства этого сектора "имеют особое значение и для широкого спектра промышленных предприятий". "В одной связке развиваются и инвестируют поставщики по всей цепочке кооперации, а это где-то 5-7 уровней: продукт - система - агрегат - узел - деталь -материал - сырье: то есть по всей цепочке", - сказал предприниматель.

Новые подходы

По словам Комиссарова, программы импортозамещения и развития поставщиков позволили достичь более 90%-ной локализации "по продуктам". "Глубина кооперации, помноженная на уровень локализации, обеспечит транспортному машиностроению один из самых высоких мультипликативных эффектов с точки зрения воздействия на другие сектора экономики. Каждый рубль, потраченный на подвижной состав, увеличивает выручку по всей цепочке кооперации на 3 руб.: дает 40 коп. совокупных налоговых поступлений, вносит 2,5 руб. в ВВП", - отметил он.

"За последние годы совместно с "Российскими железными дорогами" сформирован принципиально новый подход к разработке техники. Локомотивы проектируются на заданную работу с учетом специфики полигона и ожидаемых условий эксплуатации. Это позволяет одновременно повысить и производительность машин, и оптимизировать затраты на жизненном цикле эксплуатации. Такой подход позволил РЖД перейти на закупку подвижного состава, исходя из принципа окупаемости инвестиций", - сказал Комиссаров.

"В частности, новые локомотивы, а это чуть больше половины всех предполагаемых инвестиций в машиностроительный комплекс, окупаются сегодня за 9-12 лет при сроке службы около 40. Инвестиции в локомотивы только в 2020 году принесут РЖД порядка 15 млрд руб. дополнительной рентабельности и будут приносить их ежегодно", - добавил он.

Глава Совета потребителей РЖД уточнил при этом, что машиностроительные предприятия после 10-дневной остановки в апреле уже вернулись к нормальной работе, и ожидаемые объемы производства I полугодия "соответствуют плану". "Мы делаем все необходимое для борьбы с вирусом: проводится комплексная дезинфекция, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, соблюдаются требования о социальном дистанцировании и изолировании", - подчеркнул он.

Антикризисные намерения

Одновременно Белозеров попросил Путина "заморозить" ставку налога на имущество по объектам инфраструктуры. "В 2021 году в соответствии с Налоговым кодексом (она - ИФ) увеличится с 1,6% до 2,2%. Это приведет к росту затрат компании ", - заявил топ-менеджер. "Мы бы просили сохранить размер ставки на уровне 2020 года. Все средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы", - заявил глава "Российских железных дорог".

При этом он заверил: компания "обеспечит надежный перевозочный процесс, будем являться опорой национальной экономики", добавив, что в грузовом сегменте каждый отправитель и грузовладелец ценен и важен для компании. В ходе выступления Белозеров напомнил, что выросла погрузка минеральных удобрений (рост более 2%). После решения правительства РФ по субсидированию железнодорожных перевозок зерна они также существенно увеличились.

Несмотря на кризисную ситуацию, выросли перевозки "в небольших, но очень значимых сегментах" - товаров первой необходимости (+14%), продовольственных товаров (+17%). Кроме того, "хорошим базисом" является строительный комплекс. "Видим очень серьезный прирост (перевозок - ИФ)", - сказал Белозеров.

Глава РЖД также напомнил, что монополия активно пользуется механизмом изменения тарифов в рамках "тарифного коридора" - "максимально быстро и гибко реагирует на изменения рыночной конъюнктуры". "Мы на 2020 году приняли 56 решений, которые обеспечат грузовладельцам конкурентные условия на мировых рынках. Объем этих преференций до конца года планируем (на уровне - ИФ) 24 млрд руб. За март-апрель перевезли около 20 млн тонн грузов, это льгота порядка 3 млрд руб.", - отметил он.

ФНБ на Восток

При этом Дитрих попросил российского президента перенести выделение 30,5 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей с 2021 на 2020 год "для своевременной реализации всех мероприятий". В этом случае общий объем финансирования из фонда в этом году составит 60,5 млрд руб. "Мы проработали это предложение с Минфином и были поддержаны", - сказал чиновник.

При этом и Минтранс, и "Российские железные дороги" рассчитывают на утверждение Государственной думой РФ в весеннюю сессию закона об упрощении согласований для ускорения строительства инфраструктуры в восточной части страны. "Ключевым для нас является сейчас развитие "восточного полигона". Он "развернулся" (с точки зрения номенклатуры перевозимых грузов - ИФ) не только в уголь, но и в большинство высокодоходных экспортных", - заявил Белозеров.

"Поэтому просим поддержать возможность принятия "строительного закона", (...) чтобы Госдума приняла этот закон в весеннюю сессию", - добавил он. "Нужно обязательно максимально быстро расширять наши возможности", - отметил он. В ходе совещания генеральный директор "Российских железных дорог" отметил, что "в полном объеме в соответствии с подписанным соглашением выполняется поручение (Путина - ИФ) по вывозу угольной продукции из Кузбасса в сторону Дальнего Востока. "Здесь мы по ряду направлений прирастаем: Азово-Черноморский бассейн - по углю 15%, Дальневосточный - 2,4%", - сообщил при этом Белозеров.

"Наоборот, было бы, наверное, лучше", - заметил при этом глава государства. "Но и так, в принципе, то, что есть - увеличение - уже хорошо. Не знаю, достаточно ли это для горняков, которых, безусловно, надо поддержать, особенно в Кузбассе. Мы с вами об этом поговорим, так же, как и о сохранении по максимуму вашей инвестпрограммы. Я вас приглашу в ближайшее время. Встретимся и обсудим все эти вопросы более подробно", - сказал президент.

Тему ускорения развития "восточного полигона" в ходе совещания также затронул и Дитрих. Он сообщил, что в соответствии с мартовским поручением Путина по итогам совещания с членами правительства утвержден перечень строительства "первоочередных" объектов для развития "восточного полигона". Он предполагает "обеспечение пропускных способностей не менее чем в 180 млн тонн в 2024 году" и "расширение в 2021 году участка Междуреченск-Тайшет" (выход из Кузбасса на Восток). "Основным приоритетом при подготовке перечня было достижение на горизонте 2024 года национальных целей развития, определенных "майским указом", - уточнил чиновник.

Сейчас, по его словам, на строительстве объектов "восточного полигона", учитывая сезонность работ, задействовано 2,6 тыс. человек и 3,5 тыс. единиц техники. "В июне, когда будут развернуты работы по всему "фронту", в стройке будет задействовано порядка 12 тыс. человек", - уточнил он, поблагодарив Путина за поддержку "ускоренного принятия изменений в закон о железнодорожном транспорте "о "БАМ/Транссибе".

"После вашего совещания "по стройке" работа над этим законопроектом активизировалась, (начальник государственно-правового управления президента - ИФ) Лариса Брычева оказывает нам большую помощь и поддержку. Нужно ваше указание о согласовании пакета поправок правительства к этому закону, чтобы его принять в весеннюю сессию Государственной думы. Это существенно продвинуло бы нас не только на БАМе, но и в целом в транспортном и в другом строительстве", - сказал Дитрих.

"Хотел бы сказать вам огромное спасибо за те решения, которые были приняты в ходе совещания о поддержке стройки. Хочу доложить, что после этого совещания строительный груз у нас поехал на железной дороге. Если I квартал был сравним, наверное, с прошлогодними параметрами, то в первой половине апреля была серьезная просадка по движению строительных грузов. После совещания мы вышли до конца апреля на параметры 2019 года. А в первую неделю мая даже немного превысили объемы прошлого года, несмотря на выходные дни", - добавил глава Минтранса.

Привет "соседям"

Затронуты были на совещании и более профильные вопросы. В частности, Дитрих предложил субсидировать транзитные тарифы на контейнерные перевозки для "выравнивания" стоимости перевозок по альтернативным маршрутам. Это "важная мера поддержки, мера на будущее, которую можно использовать для развития", подчеркнул чиновник.

"Часто, чтобы перетащить груз на территорию нашей страны и дать работу (российским - ИФ) транспортникам, нам не хватает разницы в тарифе, который предлагают наши соседи - другие государства, через которые груз идет сегодня", - отметил он, уточнив, что "основными базовыми направлениями" являются маршруты между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Субсидирование необходимо для увеличения доли высокодоходных грузов, которые будут привлечены на российские транспортные сети на постоянной основе для загрузки наших мощностей. С учетом прогнозируемого транзитного контейнерного потока на эти цели требуется порядка 1 млрд руб.", - заявил глава Минтранса.

Он попросил Путина поддержать эту инициативу "как антикризисную меру". "Мы рассмотрели ее вместе с Минфином и изыщем в средствах, которые выделены на реализацию национальных проектов", - отметил Дитрих.

Генеральный директор "Российских железных дорог" в ходе совещания заявил, что компания "полностью поддерживает предложение по стимулированию этих перевозок". "Мы могли бы еще ряд грузов забрать за счет (поддержки - ИФ) именно грузоперевозчиков", - сказал он. "Мы по ряду договоров отменили взыскание штрафов-сборов по контейнерным перевозкам в связи с тем, что выполняем ваше поручение по сокращению сроков (доставки - ИФ) контейнеров с Дальнего Востока до Западной Европы за семь суток. Продемонстрировали сейчас хорошую технологическую подготовку", - также отметил Белозеров.

Сергей Шишкарев, мажоритарий группы "Дело", недавно купившей у "Российских железных дорог" ПАО "Трансконтейнер", в ходе совещания также просил поддержать идею субсидирования тарифа на перевозку грузов в обоих направлениях. "В ближайший год-полтора в Южной Корее ожидается порядка 20 новых контейнеровозов вместимостью до 24 тыс. контейнеров на каждый. Это 300 полноценных транзитных поездов, которые могли бы проследовать из Находки до Бреста по территории РФ", - пояснил он.

"Мы оцениваем такую субсидию порядка $900, или 70 тыс. руб., а доходы транспортных компаний, "Российских железных дорог", стивидорного комплекса - в $2,5-3 тыс. на каждый контейнер. И эти меры, на наш взгляд, уже в ближайший год позволят увеличить транзит по России на 200-250 тыс. контейнеров", - добавил бизнесмен.

По итогам встречи Путин заявил: "Предлагаю добавить в общенациональный план меры по стимулированию транзитных контейнерных перевозок - достаточно убедительно коллеги об этом говорили, - по освоению выгодных логистических маршрутов, чтобы наши экспортеры могли выходить на новые, перспективные рынки". "Сейчас, когда в транспортной системе России возникают резервы, надо их обязательно задействовать, дать загрузку отечественным компаниям, реализовать географические преимущества нашей страны в интересах национальной экономики и наших граждан", - подчеркнул он.

Подбросили "уголька"

На совещании Шишкарев также предложил спроецировать такие преференции не только на перевозки контейнеров. "В отношении угольных потоков: мы считали бы важным не только развивать восточное направление, но и, чтобы захватить или упрочить позиции угольщиков, на рынке Индии и, конечно же, Турции, нужно, мне кажется, субсидирование перевозок в направлении портов Лавна (Мурманск - ИФ), Усть-Луга (Ленинградская обл. - ИФ) и Азово-Черноморского бассейна", - сказал он.

"В частности, новый угольный терминал Тамани - 25 млн тонн под водоизмещение судов в 220 тыс. тонн. Это было бы большим подспорьем, если бы это субсидирование было тоже возможно", - добавил предприниматель. "У нас есть возможности быстрее работать над тем, чтобы перенаправить свои грузопотоки на отечественные порты. И такие резервы по наращиванию конкурентоспособности, эффективности у нас есть, нужно использовать все это по всем видам транспорта, по всем видам логистических услуг", - заявил в ходе встречи Путин.

Кроме того, Шишкарев отметил, что стоит субсидировать процентные ставки по кредитам "в рамках реализации масштабных инвестиционных программ". "Мы и другие транспортно-логистические компании сегодня реализуем амбициозные планы по обновлению подвижного состава и расширению пропускных способностей", - сказал он.

В свою очередь, Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ, объединяет крупнейших собственников грузовых вагонов) высказался против усложнения до 2022 году нормативных условий в отношении используемого сейчас в РФ грузового железнодорожного парка. "Просили бы не вводить в 2020-2021 гг. новые требования к подвижному составу, который находится на сегодняшний момент в эксплуатации, влекущие увеличение стоимости и содержание вагонов", - заявил глава президиума СОЖТ Игорь Ромашов.

"По технической политике установление правил игры - это необходимое условие защиты инвестиций, тем более что мы полностью интегрированы в пространство "колеи 1520", и на нашем рынке работают конкуренты из других стран", - отметил председатель объединения, напомнив, что входящие в союз операторы управляют 800 тыс. из 1,08 млн вагонов в РФ и обеспечивают 70% всего грузооборота железных дорог страны.

В последние годы на государственном уровне было принято решение о запрете на эксплуатацию вагонов с продленным сроком службы, что повлекло массовое их списание. В 2019 году едва не было принято решение о переводе вагонов с 2021 года с традиционных роликовых на более дорогие кассетные подшипники.

Также в ходе совещания в четверг Ромашов отметил, что с учетом падения перевозок на ж/д сети РФ сейчас простаивают более 150 тыс. невостребованных вагонов. "Мы за каждый день простоя платим. Хотелось бы, чтобы вот эти платежи нам либо снизились, либо отменились на время. Потому что сумма на 2020 год ориентировочная - где-то 6,7 млрд руб.", - сказал он.

"При этом мы видим грузовую базу, видим направления грузопотоков, и нам представляется целесообразным направить (их - ИФ) с перегруженного восточного направления на южные и северо-западные порты, что в значительной степени повысило бы эффективность перевозок и в целом более равномерно распределило нагрузку на сеть. Это позволило бы снизить количество простаивающих вагонов", - добавил глава СОЖТ.

"Мы бы просили дать поручение правительству и Минтрансу, потому что здесь потребуется решение вопросов государственного регулирования и вопросов тарифной политики, вопросов технологических регламентов. Если бы такое поручение было, мы были бы очень благодарны", - заявил Ромашов.