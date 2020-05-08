Мясная отрасль РФ подстраивается под спрос потребителей, сохраняет инвестпланы. Обзор

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Реализация инвестиционных проектов, запущенных в мясной отрасли РФ в последние годы, продолжает набирать темпы даже в нынешних непростых условиях. Несмотря на осложнение экономической ситуации, компании сохраняют и планы по новым проектам.

Но уже ясно, что реализовывать их придется в новых условиях, которые формируются под воздействием распространения коронавируса, падения курса рубля и изменения потребительского спроса.

Цены на крыльях

Происходящие изменения в первую очередь отразились на ценах.

Как сообщили "Интерфаксу" в агрохолдинге "Агросила" ("Челны-Бройлер" и "Агросила. Челны-МПК", Татарстан), цены в марте немного подросли из-за повышенного спроса на продукцию длительного хранения, в том числе и на замороженное мясо птицы. Но затем продолжили снижение, которое наблюдалось ранее.

Аналогичную динамику отмечает и исполнительный директор холдинга Goldman Group (Красноярский край) Дмитрий Гелемурзин. "В марте начался заметный рост оптовых цен на мясо: сначала резко "взлетела" курица, за ней говядина, потом свинина, - сказал он. - В рознице это не столь заметно, потому что ритейл в конкурентной борьбе за покупателя идет на издержки в виде сокращения своей маржи, но все же изменения видны".

Затем, по его словам, на оптовом рынке случился откат: покупатели взяли больше обычного впрок, на какое-то время рынок замер, и только к концу апреля показатели продаж вышли на прежний уровень.

Goldman Group объединяет свинокомплекс ООО "Первая заготовительная компания", сеть мясных магазинов ООО "ТД Мясничий", компании, специализирующиеся на выращивании, хранении и складировании зерна.

В ГК "Дамате", ведущем производителе мяса индейки в РФ, ценовых колебаний не отмечают, так как еще в марте группа приняла решение не поднимать отпускные цены на свою продукцию, несмотря на рост себестоимости.

Импортная гиря

Падение курса рубля в первую очередь увеличило затраты на импортную составляющую в производстве мясной продукции. Эта гиря все еще остается довольно тяжелой в себестоимости продукции.

Как сообщили в пресс-службе группы "Черкизово" (один из ведущих производителей мясной продукции в РФ), в настоящее время 60-70% себестоимости продукции прямо или косвенно зависит от валюты. Это упаковка, применяемые в производстве кормов аминокислоты (треонин, валин, метионин, триптофан, лизин), витамины и соевый шрот.

Так, цены на треонин с начала года выросли на 20%, валин - на 50-100% в зависимости от производителей, метионин - на 35-40%, лизин - на 15-20%. С 1 марта витамины D3 подорожали на 110%, витамины А - на 22%, витамины Е - на 10%. На рынке образовался дефицит витаминов, особенно это касается витаминов Е, их практически нет, отметили в компании.

Рост стоимости импортной составляющей отмечают и в ГК "Дамате". Причина не только в девальвации рубля, но и в дополнительных издержках, связанных с пандемией.

Компания работает с поставщиками из стран ЕС, США, Канады. "Часть поставок пришлось диверсифицировать. На первом этапе были срывы из-за ограничений по транспорту и отмены рейсов. В настоящее время ситуация относительно стабилизировалась", - заявили в пресс-службе.

Доля импортной составляющей в себестоимости индейки - порядка 30%.

Те же причины роста цен на импортные составляющие называют и в холдинге "Агросила". Подорожание импортных поставок здесь оценили в 6-8% в зависимости от вида закупаемого товара. Это компоненты комбикормов (соевый шрот, премиксы и др.), ветпрепараты (вакцины, дезсредства и др.), запасные части для оборудования и техники, часть упаковочных и других материалов. Они поступают из Германии, Франции, Италии, Аргентины и других стран.

"Доля импортных составляющих в себестоимости - ориентировочно 40%, поэтому необходимо искать пути дополнительной оптимизации бизнес-процессов и затрат для того, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке", - заявили в холдинге.

В то же время в Goldman Group зависимость от импортных или привязанных к курсу валют компонентов оценили как минимальную.

"Самая существенная доля - это консервная жестяная банка с ключом на крышке, на ее стоимости сказывается рост курса евро. В остальном мы во многом обеспечиваем себя сами", - заявил Гелемурзин.

Спрос на "средний плюс"

Распространение корнавируса меняет и потребительский спрос, который придется учитывать в новых реалиях, считают представители отрасли.

"Черкизово" пока не планирует каких-либо заметных изменений в ассортименте. Но признает, что на структуре спроса, "конечно, может сказаться прогнозируемое снижение располагаемых доходов потребителей".

"Спрос может сократиться на продукцию с добавленной стоимостью и вырасти на собственные торговые марки сетей и базовые продукты, например, на куриную тушку первого сорта в пакете, - заявили в компании. - Кроме того, мы ожидаем роста чувствительности потребителей к промоакциям по всем категориям охлажденного мяса и колбасных изделий".

"Пока мы не видим снижения интереса потребителей к колбасным изделиям. Наоборот, их продажи растут. Вероятно, покупатели будут обращать больше внимания на качественные продукты в ценовом сегменте "средний плюс" при возможном снижении спроса на премиальные бренды", - прогнозируют в компании.

В то же время в группе не ожидают снижения продаж и значимого влияния кризиса на стоимость мяса индейки, его потребление стабильно.

"Увеличение производства свинины в РФ приведет к дальнейшему росту конкуренции в ритейле и снижению цен в оптовом канале. Мы ожидаем, что потребление свинины в этом году вырастет", - заявили в компании.

В целом же, отметили в пресс-службе, потребители будут более избирательно подходить к выбору продукции, поэтому преимущество будет у таких компаний, как "Черкизово" - с сильными брендами и выстроенной цепочкой производства и поставок от поля до прилавка.

В холдинге Goldman Group уже работают с учетом перспектив изменения потребительского спроса. "В марте мы переориентировали производство, сократив до минимума продукты с коротким сроком годности, колбас, сосисок, переключившись на замороженные полуфабрикаты и мясную консервацию, - сообщил Гелемурзин. - Это продукция как топового ценового сегмента, например, тушеное мясо косули, лося и другой сибирской дичи с ягодами и травами, так и более демократичные каши, пельмени, вареники и другое".

"Мы планируем расширение линейки в среднеценовом сегменте: формат семейной упаковки на 10-15% ниже основного ценового предложения. Продолжаем расширять ассортимент рубленых полуфабрикатов, продукции для запекания", - сообщила заместитель генерального директора по маркетингу ГК "Дамате" Дарья Лащенко.

По ее словам, спрос на мясо индейки достаточно стабилен. "На фоне снижения посещаемости ресторанов и кафе продолжит расти домашнее потребление, которое требует разнообразия, а индейка - очень вариативный вид мяса. Кроме того, мы наблюдаем растущий интерес к категории здоровых продуктов, к которым традиционно относится индейка", - сказала он.

Лащенко заявила, что ассортимент продукции компании не сократился, а падение спроса в некоторых каналах будет компенсировано за счет маркетинговых программ по стимулированию сбыта. В том числе за счет вывода на рынок продукции в так называемой семейной упаковке по доступной цене.

Новые виды продукции с учетом потребительского спроса планируют и в холдинге "Агросила".

Цыплята на дом

Адаптируясь к новому спросу потребителей, отрасль постепенно приспосабливается и к тем ограничениям, которые вводятся в регионах на фоне распространения коронавируса.

О трудностях, связанных с приостановкой работы партнеров и увеличением сроков доставки материалов, сообщили в агрохолдинге "Агросила".

В "Дамате" также "на первоначальном этапе ограничений сталкивались с разрывами в логистических цепочках". "Но эти проблемы оперативно решились на уровне местной администрации, в настоящий момент мы не испытываем ограничений", - сказали в компании.

В Башкирии эти проблемы в большей степени коснулись предприятий птицеводческой отрасли, в частности племенных комплексов, которые специализируются на разведении племенной птицы.

Как сообщили в Минсельхозе республики, у некоторых из них были сорваны контракты с партнерами из соседних регионов и стран ближнего зарубежья, которые являлись основными потребителями племенной птицеводческой продукции. "Пришлось решать проблему за счет организации сбыта на внутреннем рынке республики", - сказали в министерстве.

Кроме того, проблемы возникли и из-за режима самоизоляции населения. Владельцы личных подсобных хозяйств и мелкие фермеры являются крупными покупателями молодняка и племенных яиц. Коронавирус практически перекрыл этот канал сбыта. "Птицеводческим предприятиям пришлось переходить на особый режим работы и организовывать доставку продукции населению по заявкам, начали активнее привлекать дилерские сети, - сообщили в Минсельхозе. - Ситуация нормализуется, и сельское население республики будет обеспечено молодняком птицы".