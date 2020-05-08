"Газпром" попробует возвращать персонал в офисы после тотальных тестов

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Группа "Газпром" планирует с 12 мая начать работу по возможному поэтапному возвращению персонала в офисы в случае производственной необходимости. Об этом сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

С 12 мая у сотрудников возьмут ПЦР-тесты на коронавирус и при отрицательном результате возможно возвращение работника на стационарное место работы. Еще одним обязательным условием является исключение использования общественного транспорта в дороге от дома до офиса.

При этом приоритетным все же остается сохранение удаленного режима работы (на дому), если служебные обязанности и организационно-технические условия работы это позволяют.

"Обеспечить начиная с 12 мая с учетом производственной необходимости поэтапный возврат работников, переведенных на дистанционную работу, приказом от 17 марта, к работе на стационарных рабочих местах. Допуск на стационарные рабочие места осуществляется по результатам диагностики методом полимеразной цепной реакции с учетом возможности работника добираться к месту работы и обратно без использования общественного транспорта", - процитировал источник "Интерфакса" приказ председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

Администрация будет обязана обеспечить сотрудников на рабочих местах средствами индивидуальной защиты (их применение в офисе, соответственно, обязательно). Обязательным является условие социального дистанцирования.

Руководителям подразделений поручено "обеспечить разработку мероприятий по поэтапной отмене с 12 мая ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах осуществления деятельности", также говорится в документе.

С середины марта большая часть сотрудников головной компании ПАО "Газпром" (администрация) и дочерних компаний перешла на работу в удаленном режиме. Были ограничены командировки за рубеж и по России, а частные поездки не рекомендованы. Совещания с числом участников более 10 человек переведены в режим видеосвязи.

На начало 2020 года в группе "Газпром" работало почти полмиллиона человек (порядка 473,8 тыс.).