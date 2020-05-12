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Polymetal продает Северо-Калугинское за $27 млн

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Polymetal подписал соглашение о продаже полиметаллического проекта Северная Калуга (Свердловская область), сообщила в понедельник компания.

Суммарное вознаграждение за сделку составит порядка $27 млн. Оно включает фиксированный авансовый платеж в размере $10,7 млн, погашение долга ($2,8 млн в долларовом эквиваленте на дату подписания соглашения), а также роялти (справедливая стоимость всех роялти на дату соглашения оценивается в $13,5 млн).

Покупателем выступает кипрская North Kaluga Mining Limited, ее бенефициары в сообщении не раскрываются. По данным кипрского реестра, компания на 100% принадлежит зарегистрированной в Латвии Cloudberry CCP, которой, в свою очередь, по данным Lursoft, в равных долях владеют россияне Сергей Петров и Алексей Загородний. О крупных горнорудных проектах этих бизнесменов ранее не сообщалось.

Ресурсы Северо-Калугинского месторождения включают медь, золото, цинк и серебро, при этом в денежном выражении большая часть ресурсов приходится на медь и золото. Запасы Северной Калуги по JORC оцениваются в 212 тыс. унций золотого эквивалента с содержанием 12,9 г/т.

Polymetal давно классифицировал Северную Калугу как непрофильный актив из-за небольшого размера, короткого срока эксплуатации и отсутствия свободных мощностей на будущей флотационной цепочке Воронцовского хаба.

"Мы продолжаем продвигаться по плану реализации нецелевых активов. Сделка с Северной Калугой обеспечивает нам как денежное вознаграждение, так и возможность заработать на росте цен на металлы", - прокомментировал продажу Северо-Калугинского глава Polymetal Виталий Несис (его слова приводятся в сообщении).

Polymetal - крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером Polymetal является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 27,3%). Free float превышает 60%.

Polymetal

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