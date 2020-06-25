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Polymetal закрыл сделку по продаже Северо-Калугинского месторождения

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Polymetal сообщил, что после выполнения отлагательных условий и получения одобрения регуляторов завершил сделку по продаже проекта Северная Калуга в Свердловской области. Сумма сделки составила $35,7 млн.

Она включает раннее уплаченный платеж $10,7 млн в денежной форме, роялти со справедливой стоимостью $19,1 млн (предварительная оценка Polymetal при ставке дисконтирования 15%) и выплату всего долга держателя лицензии на Северо-Калугинское перед Polymetal на $5,9 млн, которую покупатель обязан произвести до конца августа.

На момент объявления сделки в мае суммарное вознаграждение за проект оценивалось примерно в $27 млн.

Бенефициары покупателя в сообщении Polymetal не раскрываются, но на момент объявления сделки, по данным кипрского реестра и других источников, это были Сергей Петров и Алексей Загородний. О крупных горнорудных проектах этих бизнесменов ранее не сообщалось.

Ресурсы Северо-Калугинского месторождения включают медь, золото, цинк и серебро. Запасы Северной Калуги по JORC оцениваются в 212 000 унций золотого эквивалента с содержанием 12,9 г/т. Polymetal давно классифицировал Северную Калугу как непрофильный актив из-за небольшого размера, короткого срока эксплуатации и отсутствия свободных мощностей на будущей флотационной цепочке Воронцовского хаба.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейший акционер Polymetal - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (28%). Free float превышает 70%.

Polymetal Северо-Калугинское месторождение Свердловская область Сергей Петров Алексей Загородний

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