Эксперты сообщили о снижении оптовых цен на гречку и рис в России

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Оптовые цены на гречневую крупу и рис, подросшие к началу мая, к 8 мая снова снизились, падение цен на пшено остановилось, следует из анализа компании "ПроЗерно".

Гречневая крупа за неделю подешевела на 385 рублей, до 60 210 рублей за тонну, хотя неделей ранее был отмечен рост на 60 рублей. Средняя оптовая цена гречки в апреле составила 59 249 рублей, в мае 2019 года - 21 391 рубль за тонну.

Рис на минувшей неделе стал дешевле на 165 рублей, до 44 055 рублей за тонну. Неделей ранее он подорожал на 30 рублей. Средняя оптовая цена риса в апреле этого года составила 43 336 рублей за тонну, в мае 2019 года - 39 385 рублей.

Цены на пшено, которые последнее время напоминали мятник, остановились, сохранившись на показателе предыдущей недели - 32 250 рублей за тонну. Средняя оптовая цена пшена в апреле этого года составила 30 633 рубля, в мае 2019 года - 51 264 рубля за тонну.

Минсельхоз сообщил, что в 2020 году будут расширены посевы под крупяными культурами. Так, рис будет посеян на 197,4 тыс. га против 194 тыс. га в прошлом году, гречиха - на 858,2 тыс. га против 806,6 тыс. га, овес - на 2,62 млн га против 2,61 млн га соответственно. Это позволит заложить хорошую сырьевую базу для развития отечественной крупяной промышленности и повышения уровня самообеспеченности основными видами круп, считают в ведомстве.

По данным Росстата, крупы находятся в сегменте продовольствия, цены на которое растут наиболее быстрыми темпами. Так, в апреле потребительские цены на крупы и бобовые повысились на 6,8% против 2,9% в марте. Наиболее заметно - на 12% против 6,2% в марте - подорожала гречневая крупа. Цены на шлифованный рис повысились на 6,1%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 2,4%, манную крупу - на 2,3%.