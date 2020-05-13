"Метафракс" перевел работников на 4-дневную рабочую неделю на полгода

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Метафракс" (Пермский край) перевело дневной персонал на четырехдневную рабочую неделю с 1 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

Данная мера является чрезвычайной и временной, а завод при этом продолжит бесперебойную работу. Четырехдневный режим работы дневного персонала предприятия введен на шесть месяцев. В случае улучшения рыночной конъюнктуры режим работы может быть пересмотрен досрочно, пояснили в пресс-службе.

"Экономический кризис на фоне всемирной пандемии коронавируса отразился и на ПАО "Метафракс". В условиях резкого снижения объема продаж и производства возникла необходимость сокращения текущих расходов до минимума. Но мы понимаем, что это временное явление, а наш коллектив является самым ценным активом компании, поэтому принято решение об изменении режима работы с учетом уровня загрузки производства", - сказал гендиректор "Метафракса" Владимир Даут, чьи слова привели в пресс-службе.

Как сообщалось, в апреле "Метафракс" зафиксировал снижение продаж как минимум на 40% на фоне эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

"Так или иначе действуем по ситуации, производство снижать не хотим, но объемы продаж упали солидно: по метанолу на 40%, по остальным продуктам переработки - на 60% (. . .) Все очень плохо с продажами - рынки наших потребителей валятся каждый день. Сегодня прогнозируешь и есть договор, а завтра все слетает, и могут объявить форс-мажор", - сообщал глава совета директоров "Метафракса" Армен Гарслян.

В пресс-службе компании "Интерфаксу" сообщали, что чистая прибыль предприятия за первый квартал составила 100 млн рублей. Согласно отчетности ПАО за январь-март 2019 года, чистая прибыль по РСБУ была равна 3 млрд рублей. Таким образом, показатель сократился в 30 раз.

Кроме того, на фоне кризисной ситуации бенефициар "Метафракса" Сейфеддин Рустамов порекомендовал акционерам отказаться от начисления дивидендов за прошлый год, а также приостановить разработку еще не начатых инвестиционных проектов.

"Метафракс Групп" - один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. Химический дивизион группы включает в себя головное предприятие ПАО "Метафракс", ООО "Метадинеа" - производство формальдегида и синтетических смол (Пермский край, Московская область), "Метадинеа Австрия" - производство формальдегида и синтетических смол (Австрия, Кремс), АО "Карболит" - индустриальный парк типа brownfield (Московская область). В группу входят трейдинговые компании ООО "Метафракс Трейдинг", Metafrax Trading International SA (Швейцария), SamyangMeta Ltd (Южная Корея), а также "Инженерно-технологический центр "Метафракс", сервисные "МетаТрансСтрой" и "Метафракс-Информ".

Согласно данным компании, Рустамов как трастовый управляющий напрямую контролирует Sorcy Investments Trust (США), который прямо (доля владения - 100%) контролирует пермское АО "МетаХолдинг".

АО "МетаХолдинг" принадлежат 93,85% уставного капитала ПАО "Метафракс", еще 0,495% владеет гендиректор "Метафракса" Даут.