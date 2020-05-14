Акции "Сургутнефтегаза" подскочили на 5% и обновили максимум с начала марта без новостей

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" вечером в четверг развернулись вверх в отсутствие новостей и подскочили более чем на 5%, обновив максимум с начала марта.

На "Московской бирже" цена обыкновенных бумаг компании к 18:04 по Москве выросла до 38,89 рубля (+6,7%), объем торгов превысил 3,062 млрд рублей. Утром цена бумаг опускалась вместе с рынком на 1,6% - до 35,865 рубля.

Следом растут привилегированные бумаги - до 36,54 рубля (+2,9%), объем торгов превысил 0,983 млрд рублей.