Правительство утвердило программу финансового оздоровления ОСК

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило программу финансового оздоровления "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, 30 млрд рублей будут выделены ОСК из бюджета на докапитализацию для погашения проблемных кредитов, кредиты еще на 38 млрд рублей будут реструктурированы.

В ОСК эту информацию не комментируют. В аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова газете подтвердили, что программа финансового оздоровления корпорации рассмотрена и одобрена правкомиссией, но отказались комментировать ее детали.

Собеседники издания в судостроительной отрасли затруднились назвать предприятия, попавшие в программу оздоровления. По их мнению, кредиты, привлеченные на покрытие убытков прошлых лет, за редким исключением есть у всех заводов корпорации, которые достались ОСК от частных владельцев.

По данным газеты, ОСК выбрала самые проблемные из кредитов на сумму в 68 млрд рублей и попросила правительство их списать или реструктурировать. Проблемы с долгами есть у верфей на Дальнем Востоке - у "Амурского судостроительного завода" (АСЗ) (в прошлом году он просил о докапитализации на 14 млрд рублей) и у "Хабаровского судостроительного завода". О необходимости докапитализации неоднократно сообщал "Выборгский судостроительный завод" (8,5 млрд рублей). Проблема накопленных убытков прошлых лет также актуальна для "Балтийского завода", "Северной верфи" и прибалтийского завода "Янтарь".

Источники газеты в отрасли отмечают, что в такой ситуации предприятиям приходится тратить значительную часть своей выручки на выплату процентов по кредитам. Чтобы выплачивать кредиты по действующим процентным ставкам, рентабельность заказов должна быть не меньше 10%, однако в реальности она составляет порядка 3-5%, сказал один из них. Частичное списание долгов и реструктуризация облегчит жизнь заводам, но проблему низкой рентабельности не решит. По мнению одного из собеседников издания, нехватка оборотных средств останется, но высвободится объем кредитного лимита, на который можно будет взять новый заем.

Чистая прибыль ОСК по МСФО за 2019 год сократилась почти в 4,5 раза, до 508 млн рублей, выручка выросла на 3,3%, до 336 млрд рублей. Размер привлеченных кредитов и займов вырос на 3%, до 151,9 млрд рублей, при этом корпорация на 40% сократила краткосрочную часть задолженности по ним - до 50 млрд рублей. По данным за 2018 год, средневзвешенная ставка по кредитному портфелю ОСК была снижена на 2,3 процентного пункта, до 9,37%.

В начале марта вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что из 750 млрд рублей кредитов оборонно-промышленного комплекса почти половина должна быть списана, а остальные реструктурированы на 15 лет под 3% годовых в соответствии с решением, принятым в конце прошлого года года на закрытом совещании у президента России.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" учреждено в марте 2007 года. 100% акций ОСК находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.