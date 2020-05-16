Минфин России планирует в будущем размещать ОФЗ на "санкционной бирже"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Минфин планирует размещение выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) на "Санкт-Петербургской валютной бирже" (СПВБ), на базе которой создана биржа для листинга санкционных компаний, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Для реализации стратегических задач государственной экономической политики и последовательного развития инфраструктуры финансовых рынков Минфин планирует размещение выпусков ОФЗ на СПВБ, которые будут аналогичны размещаемым сейчас на "Московской бирже". Таким образом появляется конкурентная среда для биржевых площадок на этом сегменте рынка, это будет стимулировать совершенствование биржевых технологий, а у участников появится альтернатива выбора, где проводить свои операции", – отметили в Минфине.

СПВБ начала готовиться к началу размещения ОФЗ и облигаций Банка России (ОБР): биржа объявила закупку на создание соответствующей системы.

"СПВБ планирует создать новую IT-платформу и разместить на ней функционал по размещению ОФЗ и ОБР", – подтвердил "Интерфаксу" глава СПВБ Павел Бунин.

Согласно документации, тестирование нового программного обеспечения должно закончиться в конце октября 2020 года. В Минфине не стали комментировать, когда именно министерство планирует начать размещать ОФЗ на этой бирже.

Сейчас ОФЗ и ОБР размещаются на аукционах "Московской биржи".

Сейчас на СПВБ проходят сделки прямого репо с Банком России, а также аукционы и торги по размещению денежных средств на депозиты в уполномоченных банках (средства Пенсионного фонда России, бюджета Санкт-Петербурга, ФАУ "Главгосэкспертиза России", депозитные операции Федерального казначейства).

В конце 2019 года на бирже были размещены облигации находящегося под санкциями крымского РНКБ (находится в SDN List), а в апреле 2020 года допущены к торгам облигации "Комкора" – основного операционного актива телекоммуникационного холдинга "Акадо" группы "Ренова" (в отношении "Реновы" и ее владельца Виктора Вексельберга также введены санкции).

Ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев заявлял, что СПВБ станет биржей для листинга санкционных компаний, а основными акционерами биржи будут РНКБ и Промсвязьбанк: банки находятся в процессе выкупа долей у нынешних акционеров биржи.