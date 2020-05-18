Взлет рынка акций РФ в понедельник стал рекордным с конца марта благодаря ралли нефти

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Рост рынка акций РФ в понедельник стал рекордным с конца марта благодаря раллировавшей нефти на ожиданиях постепенного устранения дисбаланса спроса и предложения, а также подъему мировых фондовых площадок после заявлений главы Федрезерва; локомотивом подъема выступили бумаги нефтяных компаний во главе с "Роснефтью" и "Норникелем".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2694,25 пункта (+3,9%), индекс РТС - 1167,88 пункта (+5,5%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 7,1%. Доллар упал до 72,68 рубля (-0,9 рубля).

Подорожали рублевые акции "Роснефти" (+7,1%), "Татнефти" (+6,8% и +4,8% "префы"), "Норникеля" (+6,3%), "ЛУКОЙЛа" (+6,1%, до 5170,5 рубля), "Новолипецкого металлургического комбината" (+5,3%), "НОВАТЭКа" (+5,1%), "Газпрома" (+4,7%), "Северстали" (+4,5%), "Яндекса" (+3,7%), "РусГидро" (+3,6%), "Мечела" (+3,1%), "Газпром нефти" (+3%).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал акционерам утвердить выплату финальных дивидендов за 2019 год в размере 350 рублей на бумагу. Датой определения права на получение дивидендов предложено установить 10 июля 2020 года. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов (192 рубля на акцию) суммарный размер дивидендов за 2019 год составит 542 рубля на акцию.

Совет директоров АФК "Система" (+3%, до 14,42 рубля) рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2019 год 0,13 рубля на обыкновенную акцию (2,6 рубля на одну GDR), говорится в материалах компании. Общая сумма, которая будет направлена на выплату дивидендов, может составить 1,25 млрд рублей.

С 18 мая на МосБирже возобновились торги акциями "Ленэнерго" после прошедшей реорганизации компании (приостановка торгов была с 17 марта): обыкновенные бумаги в понедельник выросли до 6,16 рубля (+8,8%), "префы" - до 144,8 рубля (+20,7%).

Хуже рынка выглядели акции "Башнефти" (+0,4% и -3,7% "префы") на рекомендациях менеджмента компании по размеру дивидендов за 2019 год.

Совет директоров "Башнефти" рекомендовал годовому собранию акционеров направить на выплату дивидендов 19,15 млрд рублей - 107,81 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию. По итогам 2018 года компания выплачивала дивиденды из расчета 158,95 рубля на каждый вид акций.

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (+7,7%), АДР Qiwi (+5,7%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+4,6%), ПАО "Галс-девелопмент" (+3,6%).

Поддержку распискам "Русагро" (+2,6%) оказал отчет за первый квартал по МСФО: чистая прибыль выросла в 3,3 раза (до 3,198 млрд рублей), выручка выросла на 18% (до 32,933 млрд рублей).

Подешевели акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-5,9%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (-3,7%), "Магаданэнерго" (-2,4%), ОАО "GTL" (-2%), "МГТС" (-2%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-1,5%).

Совет директоров "МГТС" в минувшую пятницу, 15 мая, рекомендовал годовому собранию акционеров ПАО принять решение не распределять чистую прибыль за 2019 год, не выплачивать и не объявлять дивиденды на акции.

Также просели акции "М.Видео" (-1,2%) и ПАО "Кузбасская топливная компания" (-1%) на фоне рекомендаций советов директоров компаний акционерам отказаться от выплаты дивидендов за 2019 год.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 88,012 млрд рублей (из них 14,535 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 12,799 млрд рублей - на "ЛУКОЙЛ").