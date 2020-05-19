Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Российские банкноты на фабрике "Гознак" Фото: ТАСС/Ведомости

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Взять и раздать все, что было сформировано министерством финансов за последние годы как подушка безопасности – такой вариант не рассматривался. Рассматривался вариант с привлечением части ресурсов на решение текущих задач", – сказал Котяков в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Так министр ответил на вопрос о том, что, задействовав средства ФНБ, можно было бы дать каждому жителю России от младенцев до стариков порядка 54 тысяч рублей.

Котяков пояснил, что разные страны выбрали разные подходы по поддержке экономики и граждан в условиях пандемии. Некоторые пошли по пути выплат физическим лицам, не занимаясь поддержкой предпринимательства и делая ставку на рыночные отношения.

"Мы попытались сформировать некий такой, знаете, комбинированный вариант. То есть у нас часть ресурсов направляется целевым образом на поддержку граждан, (...) а часть ресурсов направляется на экономику, чтобы стимулировать производство, стимулировать спрос и создать условия для сохранения трудовых коллективов", – сказал глава Минтруда.

По словам Котякова, если оценить весь объем финансовых ресурсов, который "вливается в виде социальной поддержки населения", то он составит в России "порядка 570 миллиардов рублей".

"Если мы посмотрим, сколько ресурсов выделяется сверх того, что запланировано в бюджете на текущий год на поддержку различных предприятий в экономике - это еще порядка 1,5 триллиона. То есть мы сейчас уже, скажем так, используя различные источники, (...) больше двух триллионов направляется ресурсов", – добавил глава Минтруда.