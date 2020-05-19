Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:04Заразились
на 18.05В России 290 678+8 926В мире 4 713 620+79 552

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Российские банкноты на фабрике "Гознак"
Фото: ТАСС/Ведомости

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Взять и раздать все, что было сформировано министерством финансов за последние годы как подушка безопасности – такой вариант не рассматривался. Рассматривался вариант с привлечением части ресурсов на решение текущих задач", – сказал Котяков в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Так министр ответил на вопрос о том, что, задействовав средства ФНБ, можно было бы дать каждому жителю России от младенцев до стариков порядка 54 тысяч рублей.

Котяков пояснил, что разные страны выбрали разные подходы по поддержке экономики и граждан в условиях пандемии. Некоторые пошли по пути выплат физическим лицам, не занимаясь поддержкой предпринимательства и делая ставку на рыночные отношения.

"Мы попытались сформировать некий такой, знаете, комбинированный вариант. То есть у нас часть ресурсов направляется целевым образом на поддержку граждан, (...) а часть ресурсов направляется на экономику, чтобы стимулировать производство, стимулировать спрос и создать условия для сохранения трудовых коллективов", – сказал глава Минтруда.

По словам Котякова, если оценить весь объем финансовых ресурсов, который "вливается в виде социальной поддержки населения", то он составит в России "порядка 570 миллиардов рублей".

"Если мы посмотрим, сколько ресурсов выделяется сверх того, что запланировано в бюджете на текущий год на поддержку различных предприятий в экономике - это еще порядка 1,5 триллиона. То есть мы сейчас уже, скажем так, используя различные источники, (...) больше двух триллионов направляется ресурсов", – добавил глава Минтруда.

Минтруда Антон Котяков ФНБ

Новости

Министр труда дал прогноз по росту безработицы

"Аэрофлот" получит почти 8 млрд рублей "COVID-субсидий"

"Аэрофлот" получит почти 8 млрд рублей "COVID-субсидий"

Минэнерго задумалось о создании в РФ хранилищ стратегического нефтяного резерва

Кассовые сборы российских кинотеатров в 2019 году стали рекордными за 20 лет

Кассовые сборы российских кинотеатров в 2019 году стали рекордными за 20 лет
Пандемия коронавируса

Мишустин подтвердил, что время работы с COVID-больными не учитывается при доплатах медикам

Мишустин подтвердил, что время работы с COVID-больными не учитывается при доплатах медикам

Источник узнал о планах продлить срок запрета на вывоз подсолнечника за пределы ЕАЭС

Экономический кризис

Банковский рынок рассчитывает тормозной путь автокредитования. Обзор

"Транснефть" предложила повысить тарифы на прокачку нефти

Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

Заявления на 10 000 рублей подали родители 10 млн детей

Заявления на 10 000 рублей подали родители 10 млн детей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');