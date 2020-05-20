Правительство оставило Сечина во главе "Роснефти" еще на пять лет

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило директивы о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором "Роснефти" еще на 5 лет.

"Утверждены директивы, согласно которым представители интересов Российской Федерации - члены совета директоров ПАО "НК "Роснефть" на заседании совета директоров по вопросу повестки дня "О назначении единоличного исполнительного органа" должны голосовать "за" проект решения, предусматривающий назначение с 24 мая 2020 года на эту должность Сечина Игоря Ивановича сроком на пять лет", - сообщается на сайте правительства.

Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров. Срок его первого контракта составлял три года, 24 мая 2015 года он был продлен на пять лет.

Совет директоров "Роснефти" 21 мая рассмотрит вопрос о назначении единоличного исполнительного органа ПАО.

"Роснефть" – крупнейшая нефтяная компания в России. По итогам 2019 года компания добыла 285,5 млн тонн углеводородов (в нефтяном эквиваленте).