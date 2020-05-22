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Совет директоров "Роснефти" оставил Сечина во главе компании еще на 5 лет

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" утвердил назначение Игоря Сечина главным исполнительным директором компании еще на 5 лет

"21 мая 2020 года совет директоров ОАО "НК "Роснефть" назначил генерального директора компании Игоря Сечина сроком на пять лет, начиная с 24 мая 2020 года", - сообщила НК.

Ранее правительство РФ утвердило директивы, согласно которым члены совета директоров "Роснефти", представляющие интересы государства, должны были голосовать "за" проект решения, предусматривающий назначение с 24 мая на эту должность Сечина.

Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был председателем совета директоров НК. Срок его первого контракта составлял три года, 24 мая 2015 года он был продлен на пять лет.

"Роснефть" - крупнейшая нефтяная компания в России. По итогам 2019 года НК добыла 285,5 млн тонн углеводородов (в нефтяном эквиваленте). Чистая прибыль компании по МСФО в 2019 году составила 708 млрд руб.

Крупнейшими акционерами "Роснефти", согласно данным реестра на 1 марта, являются государственное АО "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments - 18,93%, Glencore - 0,57%.

Игорь Сечин Роснефть

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