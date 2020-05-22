"Роснефть" увеличила уставный капитал "РН-Нефтькапиталинвеста" сразу на 110 млрд руб.

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Уставный капитал дочерней компании "Роснефти" - ООО "РН-Нефтькапиталинвест" - увеличился сразу на 110 млрд рублей.

Увеличение капитала с 8,4 млн рублей до 110 млрд 8 млн 400 тыс. рублей зарегистрировано на этой неделе, следует из данных ЕГРЮЛ.

В "Роснефти" не комментируют, в какой форме - деньгами или активами - было оплачено столь существенное увеличение капитала. В компании также не стали комментировать предположение, что ООО "РН-Нефтькапиталинвест" могло получить полностью или частично пакет акций самой "Роснефти", которым государство расплатилось с компанией за приобретенные у нее активы в Венесуэле.

"Компания уже заявляла о том, что полученный пакет акций находится во владении полностью подконтрольной "Роснефти" дочерней компании", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе НК, не уточнив название этой "дочки".

"Роснефть" объявила о продаже венесуэльских активов в конце марта. Покупатель - новая госкомпания "Росзарубежнефть" - в оплату активов передала "Роснефти" 9,6% ее акций. "Роснефть" будет держать квазиказначейский пакет на балансе, сообщал первый вице-президент компании Павел Федоров в ходе телеконференции 15 мая.