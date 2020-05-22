"Дочка" "Роснефти" "РН-НефтьКапиталИнвест" получила 9,6% акций компании из пакета "Роснефтегаза"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ООО "РН-НефтьКапиталИнвест" (дочернее общество "Роснефти") стало владельцем 9,6% акций НК (1 млрд 17 млн 425 тыс. 70 шт.), сообщает компания.

Одновременно доля "Роснефтегаза" снизилась с 50,00000001% до 40,4%.

"Роснефть" также вышла из Grupo Rosneft C.A. (Венесуэла), Rosneft Energia GmbH (Франкфурт-на-Майне), Petrovictoria S.A., (Венесуэла) и "Национального нефтяного консорциума".

"Роснефть" объявила о продаже венесуэльских активов в конце марта. Покупателем стала новая госкомпания "Росзарубежнефть" - в оплату активов она передала "Роснефти" 9,6% ее акций. "Роснефть" будет держать квазиказначейский пакет на балансе, сообщал первый вице-президент компании Павел Федоров в ходе телеконференции 15 мая.

НК "Роснефть" реализовывала совместно с венесуэльской PDVSA пять upstream-проектов: Petromonagas S.A. (доля "Роснефти" - 40%), Petroperija S.A. (40%), Boqueron S.A. (26,67%), Petromiranda S.A. (32%) и PetroVictoria S.A. (40%). Добыча нефти по проектам "Роснефти" в Венесуэле в 2018 году выросла на 7% и составила 8,63 млн тонн, из них доля компании составляет 2,7 млн тонн. Кроме того, "Роснефть" была оператором двух газовых месторождений на шельфе Венесуэлы - Патао и Мехильонес.

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA с января 2019 года находится под американскими санкциями. Минфин США 18 февраля 2020 года включил в санкционный список за торговлю венесуэльской нефтью структуру "Роснефти" - Rosneft Trading, а 12 марта еще одну - TNK Trading International. Между тем "Роснефть" неоднократно заявляла, что все операции по поставке венесуэльской нефти в пользу компании и ее структурных подразделений, а также встречные поставки бензина в Венесуэлу производятся в рамках заключенных до введения санкций предоплаченных договоров.

На начало 2019 года задолженность Венесуэлы перед компанией составляла $2,3 млрд, в третьем квартале PDVSA снизила долг перед НК до $800 млн.

Накануне "Роснефть" сообщила, что уставный капитал "РН-НефтьКапиталИнвест" увеличился сразу на 110 млрд рублей.