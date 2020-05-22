Совладелица "Амурстали" потребовала в суде запретить новому гендиректору управлять заводом

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совладелица завода "Амурсталь" (юрлицо - ООО "Торэкс-Хабаровск") Лариса Стародубова (владеет 25%) направила в Шестой арбитражный апелляционный суд жалобу на определение суда первой инстанции, отменившего обеспечение по делу о смене гендиректора предприятия.

Согласно картотеке арбитражных дел, заявление принято к производству. Первое заседание назначено на 18 июня.

В суде рассматривается иск о признании недействительным собрания участников завода от 27 февраля. В качестве обеспечительной меры в рамках данного разбирательства Арбитражный суд Хабаровского края 4 марта по заявлению Стародубовой запретил "Торэкс-Хабаровску" исполнять решение данного собрания о досрочном прекращении полномочий гендиректора Сергея Кузнецова и назначении на его место Григория Фрейдина.

Завод 13 марта оспорил принятые обеспечительные меры. Представитель компании отмечал в суде, что они "направлены на защиту только одного лица" и "парализуют финансово-хозяйственную и производственную деятельность завода". По его данным, прежнее руководство - первый замгендиректора, замгендиректора по экономике и финансам, замгендиректора по безопасности - "уволилось по собственному желанию 25 февраля 2020 года". Кузнецов "после собрания (участников ООО - ИФ) на предприятии не появляется". В результате 27 февраля налоговая служба приостановила операции по счетам ООО "Торэкс-Хабаровск" из-за неуплаты задолженности.

Суд принял решение отменить указанные обеспечительные меры.

В день отмены обеспечения Кузнецов направил в суд заявление, в котором указал, что сам распоряжений о подаче заявлений об отмене обеспечительных мер не давал, "доверенность подписанта аннулирована ранее, просил вернуть документы, прекратить производство по делу". Однако бывший гендиректор не представил суду доказательства аннулирования доверенности. В результате обеспечение было отменено.

Позже, 19 марта, совладелица "Амурстали" Стародубова попыталась восстановить обеспечение. Она предоставила суду первой инстанции сведения о том, что новым руководством достигнута договоренность о привлечении товарного кредита до 1,5 млрд рублей, а также запланировано заключение кредитных договоров на сумму порядка 1-1,5 млрд рублей.

"Недобросовестные действия (нового гендиректора - ИФ) Фрейдина могут привести к отчуждению имущества, увеличению долговой нагрузки и ухудшению финансового положения общества, что, в свою очередь, приведет к уменьшению действительной стоимости доли заявителя в обществе", - представлена в суде позиция Стародубовой.

Кроме того, она указывала, что "Торэкс-Хабаровск" и Сбербанк 12 ноября 2019 года заключили договор об овердрафтном кредитовании, по которому Стародубова является поручителем. По состоянию на начало марта задолженность перед банком по этому договору превысила 228 млн рублей.

В случае банкротства "Торэкс-Хабаровска" Стародубова, как она отмечала в суде, может быть привлечена к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, тем самым "действия генерального директора Фрейдина могут причинить ей существенный ущерб".

Суд пришел к выводу, что доводы истца "носят предположительный характер, документально не подтверждены", и потому отказал в повторном требовании о принятии обеспечительных мер.

Само дело о признании недействительным собрания участников завода будет рассмотрено первой инстанцией 17 июня.

Ранее, в начале марта, местные СМИ сообщали, что экс-гендиректор Кузнецов якобы обратился в правоохранительные органы "с просьбой защитить его от жесткого прессинга со стороны учредителя-мажоритария Павла Бальского и его команды".

На сайте завода "Амурсталь" 4 марта появилось опровержение данной информации. Также там сообщалось, что 28 февраля 2020 года Кузнецов принял предложение гендиректора Фрейдина продолжить работать в качестве его заместителя, курирующего вопросы производства

Лариса Стародубова, по данным местных СМИ, является супругой губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

"Амурсталь" - единственный на Дальнем Востоке металлургический завод, производящий сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой и листовой прокат. В октябре 2013 года на заводе (тогда он назывался "Амурметаллом") было введено конкурсное производство, затем процедура неоднократно продлевалась. Группа "Торэкс" приобрела имущество завода на торгах в январе 2017 года, летом того же года запустила производство. Собственником 75%-ной доли предприятия является Павел Бальский.

Группа "Торэкс" специализируется на обработке отходов и лома черных металлов.