В России до 15 июня проработают вопрос об акцизе на топливо при продажах на АЗС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правительство России до 15 июня проработает вопрос о возможности уплаты акциза на моторное топливо при реализации его конечным потребителям на автозаправочных станциях.

Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина содержится в документе по итогам совещания по вопросам развития энергетики, состоявшегося 29 апреля.

Список поручений опубликован на сайте Кремля.

Тема переноса уплаты акциза с НПЗ (как сейчас) на АЗС обсуждается в нефтяной отрасли уже много лет.

Инициатива этой идеи исходит от нефтяников. Но Минфин выступает против.

В ведомстве напоминают, что в 2003-2006 годах такой порядок расчетов уже приводил к негативным последствиям: "Значительно усложнилось администрирование акцизов, так как количество налогоплательщиков существенно увеличилось, что стало дополнительной нагрузкой для налоговых органов. Увеличились случаи уклонения от уплаты акцизов, а на администрирование потребовались дополнительные затраты бюджетных средств, что в текущей ситуации особенно критично".

В Минфине отметили, что кредитный риск АЗС несопоставимо выше, чем НПЗ: "это означает, что передача акциза на АЗС неминуемо приведет к снижению собираемости за счет роста недоимки по налогу".