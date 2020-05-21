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Производство бензина в России оторвалось от дна и выросло на 8%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Производство бензина в РФ, упавшее в начале мая до абсолютных минимумов, выросло сразу на 8%. Отгрузки на внутренний рынок подскочили на 14%. Однако теперь до минимумов, сравнимых с кризисным 2018 годом, упали запасы бензина, что может свидетельствовать о том, что на фоне возрождающегося спроса поставки на внутренний рынок недостаточны.

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Согласно сводке ЦДУ ТЭК, производство бензина на неделе 13-19 мая увеличилось до 532 тыс. тонн - это на 8,3% больше по сравнению с предыдущей неделей (6-12 мая), когда оно достигло абсолютного минимума за последнее время (502 тыс. тонн). Поставки бензина на внутренний рынок на неделе 13-19 мая подскочили сразу на 14% - до 459 тыс. тонн.

Как сообщалось, российские нефтеперерабатывающие заводы в первой половине мая сократили производство бензина на 34% по сравнению с аналогичными данными 2019 года. Производство бензинов падает апрель и май в связи со снижением спроса на топливо в стране из-за ограничений по коронавирусу. При этом поставки бензина на внутренний рынок начали расти в 20-х числа апреля, до этого они снижались три недели подряд. Для сравнения, в марте еженедельные поставки бензинов на внутренний рынок стабильно держались выше 610 тыс. тонн, в феврале и январе - в районе 600 тыс. тонн.

Однако согласно данным ЦДУ ТЭК, на неделе 13-19 мая упали запасы бензина - на 6%, до 1,418 млн тонн.

Как отмечает генеральный директор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов, запасы бензина на 18 мая "оказались на минимальном уровне с начала ноября 2018 года, когда на российском топливном рынке был ценовой кризис". "В худшие периоды весенних бензиновых кризисов 2018 и 2019 годов запасы товара не опускались ниже 1,6-1,62 млн тонн. Таким образом, российский рынок бензина сейчас пересушен сильнее, чем весной 2018 и 2019 годов. Резкое падение запасов бензина свидетельствует о восстановлении потребления товара в России по мере ослабления карантинных мер. При этом отгрузка автобензина на внутренний рынок, судя по всему, не покрывает существующий спрос, который обеспечивается за счет расходования запасов", - комментирует Турукалов.

Хроника 27 января – 21 мая 2020 годаЭкономический кризис
ЦДУ ТЭК

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