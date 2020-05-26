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"Ростех" создаст компанию для сервиса экспортируемой авиатехники

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В структуре "Ростеха" создают компанию для сервисного обслуживания поставляемой на экспорт авиатехники, сообщили в госкорпорации.

Эта компания будет предоставлять весь набор услуг, которые до сих пор предлагали производители самолетов, вертолетов, авионики, двигателей, различных агрегатов и бортовых систем, добавил представитель "Ростеха". По его словам, это решили сделать, чтобы усовершенствовать сервисное обслуживание экспортируемой авиатехники.

Информированный источник "Интерфакса" сообщил, что инициатива создания такой компании уже одобрена руководством страны.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в декабре 2019 года "Ростех" стал владельцем 51% в ООО "Национальная авиационно-сервисная компания" (НАК). Место нахождение фирмы - город Рязань, основной вид деятельности - "ремонт электронного и оптического оборудования". Среди контрагентов - специализирующиеся на ремонте военной авиатехники заводы "514 АРЗ", "20 АРЗ" и "322 АРЗ". В феврале 2020 года Ростех консолидировал 100% в НАК, а сама компания была реорганизована в акционерное общество.

Сейчас единственным спецэкспортером российской военной техники является Рособоронэкспорт (в составе "Ростеха"), а послепродажным обслуживанием занимаются управляющие компании предприятий-производителей - ОАК, "Вертолёты России", ОДК, КРЭТ (все они также входят в ""Ростех").

Ростех Национальная авиационно-сервисная компания Рособоронэкспорт ОАК КРЭТ Вертолеты России

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