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Пострадавшие от COVID-19 отрасли резко нарастили просроченные долги уже в марте

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Отрасли российской экономики, которые первыми приняли удар коронавирусных ограничений, резко нарастили объем просроченной кредиторской задолженности еще до введения жестких карантинных мер, следует из данных Росстата.

Данные по просроченной кредиторской задолженности раскрываются с месячным лагом, во вторник Росстат опубликовал итоги марта. В целом за месяц рост просрочки не был значительным: совокупный показатель увеличился на 3,9%, до 3 трлн 886,2 млрд рублей.

Больше четверти просрочки приходится на производство нефтепродуктов (1 трлн 9 млрд руб., +14,4% к февралю), также значимые показатели у отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром (+3,7%, 643,6 млрд руб.), оптовой торговли (+6,1%, 625,7 млрд руб.).

На общем фоне просроченные долги гостиниц и туристических компаний, чей бизнес начал сокращаться еще в феврале, ничтожно малы, но выделяются динамикой роста. Так, согласно данным Росстата, гостиничный сектор в марте увеличил просрочку в 6,8 раза - до 1,7 млрд рублей.

Еще более впечатляющий показатель - у сектора "деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма", где просроченная задолженность в марте взлетела в 36,6 раза. Правда, абсолютный показатель у туркомпаний, кредитовать которые банки не торопились и в благополучные времена, даже после мартовского скачка крайне мал - всего несколько миллионов рублей - и округляется Росстатом до нуля (в докладе ведомства округление до десятых долей миллиарда).

В целом по экономике РФ доля просрочки в общем объеме кредиторской задолженности за март выросла на 0,6 процентного пункта и на конец месяца составила 7,6%.

Хроника 27 января – 26 мая 2020 годаЭкономический кризис
Росстат

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